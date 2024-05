Betaalbare Google Pixel 8a krijgt zeven jaar updates

De Google Pixel 8a neemt veel specificaties over van de reguliere Pixel 8. Zo heeft dit toestel dezelfde Tensor G3-chip, 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Het display is met 6.1-inch wel iets kleiner, maar heeft dezelfde resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Het gaat hier om een oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor je soepel kunt navigeren en scrollen. De batterij heeft een capaciteit van 4.492 mAh. Het opladen gaat met 18W en ook is er ondersteuning voor draadloos opladen. Heel fijn is dat je wederom zeven jaar Android-updates krijgt. Het gaat hierbij om zowel grote OS-updates als om beveiligingsupdates.

Google Pixel 8a heeft andere camera’s

Het grootste verschil tussen de Google Pixel 8a en de reguliere Pixel 8-serie zit in de camera’s. De Pixel 8a heeft dezelfde cameraconfiguratie als voorganger Pixel 7a. Zo is er een hoofdcamera van 64 megapixel, een ultragroothoekcamera van dertien megapixel en een frontcamera van dertien megapixel. Wel zijn alle AI-functies aanwezig die we ook kennen van de reguliere serie, zoals de Magische Editor en de Magische Gum. Dankzij de magische foto- en videobewerking heb je de ultieme controle over jouw gemaakte content.

Prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel 8a is vanaf nu verkrijgbaar als pre-order. Vanaf 14 mei is de nieuwe smartphone te koop in de kleuren zwart, wit, blauw en groen voor 549 euro.