Hekel aan voetbal? 11 films en series om te kijken tijdens het EK

De schwalbes, de soms vreemde regels, misschien zelfs sport in het algemeen: niet iedereen is even dol op voetbal. Maar als je nu net samenwoont met iemand die het Europees Kampioenschap dat op 14 juni begint wel van aftrap tot laatste fluitsignaal wil zien, dan kun je wel wat afleiding gebruiken. Om toch nog gezellig bij iemand te kunnen zitten, kun je ervoor kiezen om op je smartphone, tablet of laptop een film of serie te kijken. We raden je een heel elftal aan films en series aan die allemaal in ieder geval een voetbalwedstrijd lang zijn.

Films en series voor tijdens het EK

Een officiële voetbalwedstridj duurt 90 minuten, maar is opgedeeld in twee keer 45 minuten met een pauze van een kwartier. Ook is er vaak tot 10 minuten extra tijd nodig om alle malen dat voetballers schreeuwend op de grond lagen terug te geven. We hebben films uitgezocht die tenminste een uur en drie kwartier duren, waardoor je met een keertje drinken pakken en een wc-bezoek precies een voetbalwedstrijd overbrugt. En een paar series, voor wie samenwoont met iemand die niet alleen de wedstrijden van Oranje kijkt.