OnePlus heeft het nieuwe vlaggenschip voor 2024 officieel voor Europa gelanceerd. In december schreven we al over de Chinese lancering, maar inmiddels weten we de prijs en de beschikbaarheid voor de Nederlandse en Belgische markt. Vanaf 6 februari is de OnePlus 12 bij ons verkrijgbaar vanaf 949 euro.

Dit is de OnePlus 12

De OnePlus 12 heeft een Amoled-scherm van 6,82-inch met een resolutie van 3.168 bij 1.440 pixels (QHD+-resolutie, 402 ppi) en een verversingssnelheid van 120Hz. Het toestel draait op de Snapdragon 8 Gen 3 met 12 GB of 16 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.400 mAh en je kan met maximaal 100W bedraad opladen. Draadloos opladen gaat met 50W.

Achterop het toestel vinden we een kenmerkende camera-eiland met drie camera’s, namelijk een hoofdcamera van 50 megapixel met optische beeldstabilisatie (OIS) en een diafragma van f/1.6, een 48 megapixel ultragroothoekcamera met autofocus en diafragma van f/2.2 en een periscoopcamera (zoomcamera) van 64 megapixel (3x optische zoom, f/2.6 en OIS). De selfiecamera voorop beschikt over 32 megapixel met een diafragma van f/2.4. Het toestel heeft stereospeakers en ondersteunt Dolby Atmos en ruimtelijke audio. Het toestel krijgt vier grote Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates.

Dit is de OnePlus 12R

Naast de OnePlus 12 lanceert de fabrikant ook een goedkoper toestel met de OnePlus 12R. Deze neemt veel eigenschappen van het vlaggenschip over, maar dan voor een lagere prijs. De proccessor is een Snapdragon 8 Gen 2, net even een jaartje ouder dan de Gen 3 uit de OnePlus 12. Ook het camerasysteem is net iets minder indrukwekkend met een hoofdcamera van 50 megapixel en een ultragroothoekcamera van acht megapixel. Ook is er nog een macrocamera van twee megapixel. Voorop vinden we een frontcamera van zestien megapixel.

De OnePlus 12R heeft een Amoled-scherm van 6,78-inch met een resolutie van 2.780 bij 1.264 pixels. De ondersteuning voor dit toestel is een jaartje minder. Reken op drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates.

OnePlus Buds 3

OnePlus lanceert tevens de nieuwe OnePlus Buds 3. Deze draadloze oordopjes beschikken over custom noise cancelling tot 49dB. Er zijn verschillende settings waar je uit kunt kiezen, afhankelijk van het omgevingsgeluid. De oortjes moeten topkwaliteit geluid leveren met een 10.4mm woofer en een 6mm tweeter, best uniek voor draadloze oortjes. Er is ondersteuning voor Hi-Res audio met LHDC. De oortjes beschikken over Google Fast Pair, gaan tien uur mee op een enkele lading en tien minuten laden staat garant voor zeven uur muziek.

Prijzen en beschikbaarheid

De OnePlus 12 is vanaf 6 februari 2024 officieel verkrijgbaar in Nederland en België met een vanafprijs van 949 euro voor de versie met 12 GB + 256 GB en 1099 euro voor 16 GB + 512 GB. De OnePlus 12 R verschijnt op 13 februari voor 699 euro. De OnePlus Buds 3 verschijnen op 6 februari voor 99 euro. Daarnaast komt er een speciale OnePlus 12R Genshin Impact Edition uit op 28 februari. De prijs van deze speciale editie is nog niet bekend.