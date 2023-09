Heb je een iPhone XS, XR of nieuwer? Dan kan je aan de slag met iOS 17, de nieuwste grote software-update voor je iPhone. Naast de aanstaande release van de nieuwste iPhone 15-serie brengt Apple traditiegetrouw enkele dagen van tevoren de nieuwe grote update voor het besturingssysteem iOS uit. Vanaf nu kun je aan de slag met iOS 17.

Contact Poster en Controleer

Wat is er allemaal nieuw dit keer? Apple heeft een fijne pagina op de eigen website gelanceerd, maar we zullen enkele nieuwigheden eruit pikken. Zo kun je je telefoontjes nog persoonlijker maken met een aangepaste poster. Deze Contact Poster stelt je in staat om andere mensen een foto van jezelf te laten zien wanneer ze contact met je hebben. Een andere handige nieuwigheid is de functie ‘Controleer’. Dit is een soort automatische check-in. Ben je veilig thuisgekomen? Dan gaat er automatisch een berichtje naar de aangewezen persoon. Kom je niet aan? Dan vraagt de functie eerst of alles wel goed met je gaat. Bij geen reactie krijgt de aanwezen persoon informatie te zien van je, zoals je locatie en status van de mobiele verbinding van je iPhone.

Stand-by en meer

Een andere leuke nieuwe functie is Stand-by. Zet je iPhone tijdens het opladen op de zijkant en je kunt allerlei mogelijkheden laten tonen, zoals de tijd, mooie momenten uit je fotobibliotheek of de stand van een voetbalwedstrijd van je favoriete team. Zo is het scherm van je iPhone tijdens het opladen een slim display geworden. Andere noemenswaardige vernieuwingen zijn de interactieve widgets, uitwisselen van nummers met AirDrop (NameDrop), een dagboekapp voor je herinneringen en nog veel meer. Bekijk het allemaal op de website van Apple. Ook iPadOS 17 is inmiddels beschikbaar voor je iPad.

iOS 17 downloaden

Je krijgt automatisch een melding van de nieuwste update op je iPhone of iPad, maar je kunt dit ook handmatig uitvoeren. Dat doe je op de volgende manier: