De beste lcd led tv’s en oled tv’s van dit moment – 2021 / 2022

Alles over het kopen van een televisie

Met een alsmaar groeiende lijst aan features, standaarden en termen is het vandaag de dag geen eenvoudige opgave om een televisie te kopen, laat staan de beste televisie. Alles is afhankelijk van je eigen wensen en voorkeuren, maar om die juiste keuze te maken is het wel handig dat je weet wat al die termen betekenen, wat de standaarden voor je kunnen betekenen en wat jij precies van de nieuwe televisie kan en mag verwachten. Juist daarom hebben wij onze gids met achtergronden over televisies in het leven geroepen, gevuld met artikelen waarin we diverse termen uitleggen, advies voor het kopen van een tv geven en ontwikkelingen in de markt duiden.

Natuurlijk hebben we de gids ook dit jaar uitgebreid met diverse handige achtergronden en tips. Zo hebben we uitgebreid geschreven over de mogelijkheden van HDMI eARC en waarom deze standaard belangrijk is. Daarnaast hebben we een achtergrond gepubliceerd over het gamen in HDR en schreven we uitgebreid over de mogelijkheden om foto’s, video’s en muziek naar je tv te streamen. HDMI 2.1 kon natuurlijk dit jaar niet ontbreken in onze achtergronden, want de standaard zorgde voor nogal wat verwarring. Daarom hebben we een artikel geschreven over alle features van HDMI 2.1. Tot slot zijn we dit jaar uitgebreid ingegaan op de verschillende beeldtechnieken van vandaag te dag. Zo lees je nu alles over de oled-techniek en oled tv’s, brengen we je op de hoogte over QD-OLED en QNED, en vertellen we je meer over de verschillen tussen oled en miniled.