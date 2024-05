Canon introduceert haar eerste Golf Rangefinder

Dit nieuwe product is de eerste stap van Canon in de wereld van golfaccessoires en combineert geavanceerde laser-afstandsmeting met visual imaging-technologie voor maximaal resultaat. De PowerShot GOLF is compact en geeft overal op de golfbaan snelle en nauwkeurige afstandsmetingen, terwijl golfers daarnaast hun ronde kunnen vastleggen met de gebruiksvriendelijke ingebouwde camera.

Snelle, nauwkeurige metingen

De PowerShot GOLF zorgt razendsnel voor nauwkeurige metingen. De uiterst nauwkeurige laser- en pin-lock functionaliteit richten zich op het dichtstbijzijnde voorwerp wanneer meerdere onderwerpen worden gedetecteerd. Dankzij de kristalheldere optica met 6x optische en extra digitale vergroting in een extreem compacte behuizing, kunnen golfers de baan visueel nauwkeuriger beoordelen – perfect voor het verbeteren van hun skills op zowel nieuwe als bekende banen. Dankzij de 12x digitale vergroting kunnen golfers vlaggen, greens, bunkers en andere belangrijke obstakels beter bekijken, waardoor ze een volledig beeld van de baan krijgen en hun strategieën beter kunnen afstemmen op de club die ze willen gebruiken.

Zakformaat

De PowerShot GOLF is licht in gewicht en compact. Hij past immers in elke zak en is dus gemakkelijk mee te nemen tussen de slagen door. Gebruikers hoeven zich verder ook geen zorgen te maken over het gebruiksgemak. Sterker nog, het apparaat is waterbestendig volgens IPX4-normen voor gebruik op regenachtige dagen. Als een van de lichtste rangefinders op de markt is het apparaat geschikt voor alle golfgelegenheden en heeft het een ingebouwde oplaadbare accu die lang meegaat en gemakkelijk overal kan worden opgeladen via de USB-C poort.

Kies de juiste club

Met de PowerShot GOLF kunnen golfers de baan goed in beeld brengen en de juiste clubvoor elke slag kiezen dankzij de nauwkeurige, betrouwbare afstandsmetingen. Deze metingen zijn inclusief voor hoogte gecorrigeerde afstanden bij gebruik van de optionele Slope-modus. De Slope-modus houdt rekening met hoogteveranderingen, waardoor een completer beeld van de baan wordt gegeven. Het berekent “speelt als”-afstanden, wat essentiële gegevens oplevert om met vertrouwen weloverwogen clubkeuzes te maken.

Vastleggen en verbeteren

Golfers kunnen tot slot foto’s en video’s maken van specifieke holes met daarop de afstandsinformatie op de golfbaan. Met deze functie kunnen ze een persoonlijk golfdagboek maken, compleet met spraakmemo’s om een samenvatting van elke slag op te nemen. Bij geschillen of vragen over het naleven van de regels kunnen golfers de camera gebruiken om de ligging, de positie van hun bal en eventuele obstakels op hun pad te documenteren. Dit visuele bewijs kan helpen om meningsverschillen op te lossen en de integriteit van het spel te behouden. De ingebouwde camera is ideaal voor het vastleggen van foto’s en video’s, perfect voor het documenteren van onvergetelijke momenten – als herinnering aan een adembenemende baan, voor educatieve doeleinden, om de voortgang bij te houden of zelfs om een winnende swing te delen op social media.

Uitstekende optica

De hoogwaardige optica in de PowerShot GOLF, de heldere elektronische zoeker en de Image Stabilizer-technologie zorgen voor een stabiel, helder en detailrijk beeld van de golfbaan. Deze stabiliteit leidt tot nauwkeurigere afstandsmetingen, vooral wanneer wordt geprobeerd om doelen, zoals vlaggen of hindernissen, op afstand aan te wijzen. Met het toernooiseizoen voor de deur is de PowerShot GOLF goedgekeurd volgens de Golfregels. Spelers kunnen eenvoudig voldoen aan de toernooiregels met de mogelijkheid om de Slope-modus uit te schakelen, compleet met een knipperend blauw licht om spelers ervan te verzekeren dat de gebruiker eerlijk speelt.

Prijs en beschikbaarheid

De Canon PowerShot GOLF rangefinder is vanaf eind juli verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 369 euro.