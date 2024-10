Review: LG 65QNED91T6A (QNED91-serie) lcd led tv

Afstandsbediening

De Magic Remote blijft iets specifiek dat enkel LG aanbiedt. De optie om met de remote zaken aan te wijzen is erg handig. De afstandsbediening is al enkele jaren onveranderd. De afgeronde, licht gebogen vorm ligt goed in de hand. De layout is prima, en ondanks de aanwezigheid van de numerieke toetsen is hij niet te groot. De toetsaanslag is erg zwaar, dat is al vele jaren zo, we zouden toch hopen dat LG voor iets meer kwaliteit in zijn toetsen kiest.

Onderaan zijn er zes sneltoetsen, twee daarvan (LG Channels en Alexa) met beperkt nu. Een grote troef is wel dat LG je ook de numerieke toetsen laat gebruiken als programmeerbare sneltoetsen. Houd de 0 lang indrukt om deze functie in te stellen, je kan een toets koppelen aan apps of tv-kanalen.