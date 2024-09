Geen regels, eerder richtlijnen

Voor je verder leest, sla je er best even ons vroeger artikel over kijkafstand en schermformaat voor Full HD TV’s op na. De theorie die we daar uiteenzetten is ook voor 4K-tv’s van belang en we bouwen er op verder.

Daarnaast benadrukken we opnieuw: er is geen eenduidig correcte kijkafstand, en omgekeerd is er voor jouw woonkamer waar je op een bepaalde afstand van het scherm zit ook geen eenduidig correct schermformaat. Allerlei factoren moeten meespelen in je beslissing, en daar zitten ook niet technische bij, zoals de esthetiek van je woonkamer. Er zijn geen echte standaarden rondom dit onderwerp, enkel richtlijnen.