‘Samsung stopt ook productie eigen miniled-panelen’

Uit verschillende rapporten vanuit Zuid-Korea kunnen we opmaken dat Samsung alles gaat inzetten op de productie van (QD)OLED. Als onderdeel van een strategische verschuiving zal Samsung geleidelijk stoppen met de LED-productie tegen 2030, omdat het bedrijf van mening is dat het zijn concurrentievoordeel heeft verloren.

Samsung zou de productie van LED-chips voor achtergrondverlichting van televisies in de eerste helft van 2026 stopzetten en de led-achtergrondverlichtingsbusiness in de tweede helft van 2026 verlaten. De complete led-tak zou vanaf 2030 gestopt worden.

Dit besluit zal invloed hebben op de vele lcd-tv-modellen van Samsung, waaronder de “QLED” en “Neo QLED” modellen. Deze tv’s gebruiken al lcd-panelen van onder meer TCL, BOE en LG Display, nadat Samsung Display besloot om alle productie van lcd-panelen in juni 2022 te stoppen. Binnenkort zal Samsung Electronics ook lcd-achtergrondverlichting, waaronder miniLED, moeten inkopen bij externe fabrikanten, voornamelijk uit China.

Geen enkele lcd- of lcd led-tv van Samsung zal dus in de nabije toekomst door Samsung zelf worden ontwikkeld of geproduceerd. De Zuid-Koreaanse tv-maker heeft de afgelopen jaren zijn voorsprong in lcd en lcd-led tv’s verloren aan Chinese rivalen zoals Hisense en TCL.