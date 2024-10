Review: Panasonic Lumix GH7 – Wordt de middenklasse camcorder overbodig?

Zo’n twee jaar geleden introduceerde Panasonic de Lumix GH6. Een opzienbarende hybride systeemcamera met uitstekende videomogelijkheden die menig camcorder naar de kroon stak. Toen klonk er echter nog wel enige kritiek. De fasecontrast autofocus was niet helemaal up to date ten opzichte van hetgeen de concurrentie met fase detectie neerzet. Bij video kon het met ProRes, Luts en streaming nog net wat beter. Op het gebied van foto bleef deze camera onderaan de middenklasse en deden de eigen Lumix S-modellen het een stuk beter.

En toen kwam de Lumix DC G9II. Die maakte een flinke sprong bij de fotokwaliteit, heeft fasedetectie AF (FDAF) aan boord en benaderde qua geavanceerde videofuncties de CH6 een heel eind. Bovendien ook nog concurrentie uit de eigen Panasonic stal met de fullframe S5II(X). Het werd dus tijd voor een nieuwe GH7. Een waar MFT powerhouse voor zowel video als foto. Deze Lumix geeft menig camcorder in de midden-pro-klasse het nakijken. Dit zowel bij het in opnemen in 5,8 K opengate zelf en 32 bits float point audio registratie als postproduction met realtime LUTs in de camera en (social) media, geavanceerde workflows en streaming met Fame.io. En niet te vergeten de sterk verbeterde kunstmatig intelligente fase detectie AF.

De body

Op het eerste gezicht verschilt de GH7 weinig van diens voorganger de GH6. De lay-out en het bedieningsgemak, de vorm, afmetingen, gewicht, kleurstelling, de ingebouwde ventilator en het roteer & kantelbare TFT viewerscherm zijn vrijwel hetzelfde gebleven. Intern is er echter wel het nodige verbeterd c.q. aangevuld. De nieuwe Panasonic slogan luidt: “Mobility meets mastery.” Dit met de speerpunten pro-content-kwaliteit, een optimale workflow en een hoge mate van bedieningsgemak bij video en foto plus weers- en vorstbestendig.

De Lumix GH7 is zeker geen kleintje. Met een gewicht van 805 gram en de afmetingen 138 x 100 x 100 mm is deze hybride MFT systeemcamera van S5 pro-formaat. Gebouwd als een tank. Stof en spatwaterdicht. Loopt dankzij de ingebouwde ventilator nooit warm. En voorzien van alle aansluitingen en connectiviteit die de video/fotograaf in het veld of studio nodig heeft. Menig professionele videofilmer en geavanceerde amateur zetten een Lumix GH-model om deze redenen in als hoofd- of tweede opnamecamera. Regelmatig rijst in deze de vraag of een Lumix camera zoals de GH7 niet de professionele camcorder uit de middenklasse kan vervangen. De intuïtieve fysieke bediening en ergonomie zijn van het beproefde GH-concept. Een aparte PASM draaiknop met drie programmeerbare voorkeursinstellingen, een draaiknop voor de drive, HDR en timer, twee comfortabele rode recordtoeten, de menumuisknop, Q-toets, joystick, een stevige goed voelende handgreep, en toetsen voor afspelen, AFON, display, vuilnisbak, Focus-keuze, meetvlak en een aparte microfoontoets voor het oproepen van het audiomenu. Er zijn aparte druktoetsen voor handmatige ISO, Witbalans en belichtingscorrectie te besturen via een draaiwieltje. Verder nog enkele programmeerbare keuzetoetsen.

De zoeker is een OLED-type met 3,68 miljoen dots. Vergroot circa 0,8 keer (35mm kleinbeeld). Deze EVF presteert in de praktijk goed doch er zijn betere typen. Het kantel & draaibare TFT LED aanraakscherm meet 3 inch en omvat 1,84 miljoen dots. Je kunt dit touchscreen vrij bewegen en het is zo ontworpen dat kabels niet in de weg gaan zitten. De resolutie vinden wij toch enigszins aan de lage kant voor zo’n topcamera.

De opslag vindt plaats op een 1 x CFexpress Type B drive, 1 x UHS-II SD kaart. Via USB-C ook op SSD. Bij de aansluitingen: Links achter een klepje USB-C en HDMI-A. De microfoon en hoofdtelefoon hebben elk een aparte ronde rubberen afsluiting. Belangrijk is de slimme hotshoe waarin tal van professionele accessoires passen.

De geruisloze interne ventilator is een waar kunststukje. Inzuigen en uitblazen aan de zijkanten van het camerahuis en toch weersbestendig. Je kunt er uren mee videofilmen. Er zit een opening voor een vergrendelingspen bij de statiefaansluiting. De batterij is van het type DMW-BLK22. Met 2.200 mAh een redelijke performer. Voor langer dan een uur videofilmen of meer dan 400 foto’s valt een reserveaccu of een externe voeding aan te bevelen. N.B.: Je kunt ook de oude DMW-BLK19E gebruiken doch deze ondersteunt niet alle camerafuncties. In deze ook opletten bij het gebruik van powerpacks. Een los laadapparaat is meegeleverd.

Nieuwe beeldsensor

Over de grootte, de kwaliteit en het aantal MPs van beeldsensoren voor video en foto valt altijd veel te doen. Daarbij moet je een goed onderscheid maken tussen video en foto. Video heeft gewoon minder grote beeldsensoren en pixelaantallen nodig. Voor 8K zijn een MFT-type (17,3 x 13 mm) en 10MP al ruim voldoende. Menig camcorder gebruikt beeldsensoren van 1 inch diameter en 12MP.

Bij de fotografie draait het om de lichtsterkte, beeldruis en maximale vergroting. In geval van een MFT 25,2 BSI sensor bij de GH7 valt daar weinig op aan te merken zo lang je niet boven de ISO 1.600 en A3 prints komt. Een fullframe S-model van Panasonic presteert uiteraard hoger.

De nieuwe beeldsensor van de Lumix GH7 heeft net zoveel pixels als de van de GH6 vanachteren aangelichte live CMOS-sensor. Het ontwerp is echter geheel vernieuwd om de fasedetectie AF te faciliteren, een Dynamic Range boost over het volledige ISO-gebied te realiseren en de algemene video/foto-

kwaliteit verder te verbeteren. Zo is de 4K videokwaliteit op 120 fps werkelijk om te zoenen. De fotoprestaties zijn gelijk aan die van de eerder geteste Lumix G9II. Zeker het vermelden waard dat deze nieuwe CMOS sensor parallelle readouts (tweemaal hetzelfde in een andere bewerking) mogelijk maakt. Zoals gebruikelijk wordt de beeldsensor ondersteund door de nieuwste Venus engine beeldprocessor. Deze is onder meer verantwoordelijk voor de snelle beeldbewerking, het realtime toepassen van realtime LUTs, ondersteuning van de intelligente fase hybride AF, streaming en conversie naar verschillende formaten. Dan is er ook nog het flexibele framen (uitkaderen) vanuit de 5,8K Open Gate uitlezing. De volledige Open Gate omvat het gehele MFT sensoroppervlak. Je kunt verder uit diverse mogelijkheden kiezen. Bijvoorbeeld 16:9, 1:1, 9:16 (verticaal) en tal van andere uitsneden.

Fase Hybride AF

Van oudsher gebruikte Panasonic contrast detectie bij de AF. Dat werkt weliswaar goed doch is in het algemeen wat trager dan fase detectie. Op de S5II dook als eerste ook fase detectie bij Panasonic op. Inmiddels voert Panasonic nu de term fase hybride AF. Dat is kortweg het optimaal gebruik van fase detectie en waar nodig ook nog eens aangevuld met de nauwkeurigheid van contrast detectie. Het werkt allemaal prima. Een enkel Sony-model doet het wellicht nog net iets sneller. In de praktijk zit je er echter nog slechts zelden naast. Dan het AI scherpstellen & volgen. De fase hybride AF kon al dankzij slimme algoritmen en machineleren onderscheid maken in mens, dier, auto’s, motorfietsen treinen en vliegtuigen. Uiteraard kan je de AF ook specifiek op de gezichten en ogen richten. De anticipatie op komende bewegingen is dik in orde.

Nieuw is dat de AI AF nu ook op specifieke delen van snel bewegende objecten kan vastklikken. Bijvoorbeeld de helm van een motorrijder, de cockpit van een raceauto, de voorkant van een trein of specifieke delen van een vliegtuig. Altijd scherp wat de video/fotograaf precies in beeld wil hebben. Panasonic noemt dit de target parts setting function. In het desbetreffende menu kies je dan voor Main Part (het totaal) of detect (onderdeel) Priority. De continue scherpstelling houdt het tot 60 beelden per seconde bij. Bij single AF haalt de gebruiker tot 75 fps.

Beeldstabilisatie

De B.I.S (basisbeeldstabilisatie) bij Panasonic Lumix was altijd al dik in orde. Bij de GH7 zijn er weer een aantal verdere verbeteringen bij gekomen. Wij beginnen met foto. Standaard is de 5-assige beeldstabilisatie (B.I.S) goed voor 7,5 diafragmastops winst. Daarmee kan je bij behoorlijk lage sluitertijden nog altijd trillingvrij fotograferen. Zelfs met lichte tot matige teleobjectieven. Is de standaard fotostabilisatie nog niet genoeg dan komt de 5-assige 7,5 stop Dual I.S. in het vizier. Aan te bevelen voor de langere brandpunten en actieshots uit de hand.

Bij video zijn er vier stabilisatiemogelijkheden: Voor het normale camerawerk zullen B.I.S en Dual I.S. meer dan voldoende trillingvrij zijn. Nog meer videostabiliteit biedt Boost I.S. Deze stand zet er nog eens een verdere trillingdemper op zonder het videofilmen te beïnvloeden. Hebben we te maken met schokkende opnamesituaties (vanuit voertuigen, hollende mensen, dreunende speakers of kleine aardbevingen) dan zorgt Active I.S. voor de nodige beeldrust. En als laatste de optie E.I.S. Dat is een elektronische variant die vervorming van het perspectief bij camerabewegingen weg neemt. In de praktijk werkt de Lumix B.I.S. verrassend goed. Een statief of gimbal zijn gewoon minder vaak nodig maar niet onvervangbaar.

Video

Panasonic is het aan de eigen naam en faam verplicht om een grote flexibele en zelfs variabele resoluties en formaten in het interne camerahuis te hebben. Zo ook bij de Lumix GH7. Het kan bijna niet op. Aan de top staat 5,7K (= 5728 x 3024 pixels) op naar keuze 60/50P, 30/25P en 24P in 4:2:0 10 bit met de afbeeldingsmaatstaf 17:9. Je kunt ook voor 4K DCI (4096 x 2160 pixels) kiezen in 16:9. Dit in 4K 2:2 10 bit op 60/50P, 30/25P en 24P. Voor highspeed / slow motion ook op 120P of 100P 4:2:0 10bit.

Full HD (1920 x 1080 pixels) ontbreekt uiteraard niet. Voor de echte snelheidsduivels zelfs op 240/200P in 4:2:2 10 bit plus audio. Voor de fijnproever tevens het zogenaamde 4:3 image circle formaat op 5.8 K (5760 x 4320) met 30/25/24P op 4:2:0 10 bit. En 4,4K (4352 x 3264 pixels) op 60/50/48P met 4:2:0 10 bit. Heel geschikt voor reframing naar wide en verticaal.

Voor de veldwerker die graag proxy’s (videobestanden in een lagere resolutie voor de voormontage) verstuurt voorziet de GH7 in het gelijktijdig (simultaan)opnemen daarvan.

Panasonic maakt bij de Lumix GH7 furore met interne ProRes RAW en RAWHQ. Er is daarvoor dus geen externe SSD recorder meer nodig. Wel CFexpress of een supersnelle geheugenkaart. Deze modus valt snel in te stellen. Bovendien is de opnametijd in principe ongelimiteerd. Het dynamisch bereik ligt op maximaal 13 stops, V-Log kleurenprofiel. Er zijn twee basis-ISO’s: 100 voor de standaard kleurenmodus. En ISO 500 voor V-Log. Noemenswaardig zijn verder: Een uitvergroting om de scherpstelling beter te kunnen beoordelen. En dat de gyroscoop van de camera ook de verticale opnamestand voor social media detecteert. Van een rolling shutter heb je weinig last. Tijdcode In/Uit is aanwezig.

De opnamen zien er in alle resoluties uitstekend uit. Hoger krijg je in dit marktsegment beslist niet voor elkaar. Ook kan de GH7 best concurreren met de APS-C-concurrentie. Alleen bij full-frame zal deze camera het onderspit moeten delven.

Realtime LUTs en Arri Log C3

Tegenwoordig verschuift de nabewerking (postproduction) van de videobeelden steeds meer van de montagestudio naar intern bij de opnamecamera. Veel gebruikt zijn daarbij de zogenaamde Light Up Tables (LUTs). Eenmaal in de GH7 kan je de gekozen LUT direct realtime over het videobeeld of als stijl over een foto heen leggen. Dan is het ook meteen duidelijk hoe deze voor video of foto (fotostijl) er uit ziet. De Lumix GH7 heeft aan boord plaats voor 39 LUTs. Je kunt regelmatig uitwisselen met de verderop besproken Lumix Lab app. Bij professionele videomakers en cineasten zijn de Arri LogC2 profielen geliefd. Deze kan je ook gebruiken op de GH7. Daarvoor dient de gebruiker dan wel een extra optiesleutel (softwarecode) aan te schaffen.

DMW-XLR2 met 32 bit float audio recording

Rechtstreeks uit de doos biedt de Lumix GH7 bij de geluidsopname 48 kHz 24 bit opname via de beide interne stereomics en bij het gebruik van een externe microfoon zelfs 96 kHz 24 bits. Er zijn vier opnamekanalen beschikbaar. Het geluid is zeker op niveau en met externe mics op zijn best. Panasonic heeft als accessoire het audioblok DMW-XLR2 voor het aansluiten van 2 XL-microfoons, een 3.5 mm lijn-in en het handmatig mengen van geluid. Tevens aanwezig achter het rookglazen opklapklepje de Gain, LowCut, LMT on/off en drie volumewieltjes voor de inputs. Dat maakt de GH7 meteen een ware camcorder met plaats voor een microfoonhouder. De DMW-XL2 gaat in de intelligente accessoireschoen bovenop de body. Bovenop de audioadapter zit een cold accessoireschoen. De bijgevoegde microfoonadapter schroef je aan de zijkant op het audioblok.

Lastig bij opnamen met veel wisselend hard of zacht geluid is altijd de volumeregeling. Automatisch gaat dat nogal eens mis. Te laat, overstuurd, ruis e.d. Dat wordt dan manueel bijregelen en zulks kan het videofilmen zonder aparte geluidsman in de weg zitten. Bij de DMW-XLR2 zorgt audio float recording er voor dat al het geluid, te hard of juist te zacht achteraf gewoon nog gecorrigeerd kan worden. Alle digitale info blijft aanwezig. Dus geen vervorming of lelijk geruis meer. Op stoorgeluiden moet je echter zelf blijven letten. Een gemak is dat de DMW-XLR2 de video- en 32 bit audioformatie in één bestand samenvat. Uitsturing van de vier kanalen audio over HDMI. In de praktijk een welkome geluidsverbetering die werkt zonder veel gedoe. N.B. 32 bit float audio recording werkt prima zolang de opgenomen geluidsvolumes de capaciteit van de microfoon niet te boven gaan.

MFT-objectieven

Het aanbod van voor MFT geschikte objectieven valt zeer ruim te noemen. Zowel Panasonic, Leica en Olympus (Zuiko OM-D) hebben een groot aantal hoogwaardige objectieven in het repertoire. Zelfs elektrische motorzooms voor de videofilmer. Enkele zaken om rekening mee te houden: MFT is de helft kleiner dan de fullframe sensor. Het brandpunt van het objectief wordt daarmee tweemaal zo lang. Een 12-35 mm is in de praktijk dus een 23-70 mm zoom. In het algemeen zijn de maximale diafragmaopeningen door de compacte bouw wat kleiner dan bij fullframe en APS-C. Er is keuze uit twee objectieflijnen:

De budget, optisch zeer goed maar minder lichtsterk. De tweemaal zo dure lichtsterke topexemplaren.

Wij mochten voor de praktijktest aan de slag met een F1.4 25 mm, een D 2.8 12-35 mm zoom, een F2.8 45 mm portret/korte telelens, een F2.8 Vario-Elmarit 12-60 mm zoom en een Leica F4-F6.3 100-400 Vario-Elmar zoom (komt tot 800 mm). De resultaten stemmen tot meer dan volle tevredenheid. Bij video vindt je in deze klasse gewoon niet beter. Ook fotografisch al snel aan de top, ook op volle opening.

Fotografie

Met alle aandacht voor de videoprestaties van de GH7 zou je bijna vergeten dat dit Lumix-model tevens een gewoon goede fotocamera is. En die krijg je er voor dezelfde prijs gewoon bij. In feite verschilt de Lumix GH7 qua fotospecificaties en prestaties nauwelijks van de Lumix G9II Wij spraken deze camera al eerder uitvoerig in Digital Movie 156. Wij benadrukken hier alleen nogmaals de highlights. Uitstekende fotokwaliteit tot wel A3+ formaat en weinig beeldruis tot ISO 1.600. Wij bevelen tot maximaal ISO 800 aan voor het beste resultaat. Maximale burst-rate tot 75 beelden per seconde op de elektronische sluiter en 10 fps mechanisch. Realtime LUTs ook voor foto. Deze fotostijlen lijken wel op het gemak van de filmsimulaties bij FUJIFILM. 100MP HiRes uit de hand. Wie op jacht is naar dieren en snelle actie heeft de beschikking over pre-burst. Naar keuze schiet de camera alvast 1.5, 1 of 0.5 seconden aan beelden naar het geheugen. Druk je net te laat op de ontspanknop dan zit de juiste shot er waarschijnlijk toch nog bij.

De maximale sluitertijden variëren van 1/8000ste seconde mechanisch tot 1/32.000 ste seconde elektronisch. En de ISO-waarden lopen van 100 tot 25.600 (standaard).ISO 100 tot 25.600 en in extended 50-25.600. De RAW- en JPEG-bestanden zijn voor MFT uit de kunst

Streaming en Frame.io

Streaming anywhere is een must bij veldproductie en social media. De Lumix GH7 weet daarbij van wanten op het gebied van kwaliteit, snelheid en ergonomie. Draadloos streamen via de Lumix Sync app naar bijvoorbeeld YouTube of Facebook. Bedrade streaming via IP op een LAN. Een hype bij het monteren in de Cloud is Adobe’s Frame.io. Daarmee kan je beeldmateriaal vanuit de GH7 rechtstreeks naar de Cloud laden om daar verder te bewerken. Dit zowel door individuen als groepswerk. Onderscheid in uploadable (Proxy Video, JEPG en RAW foto) en directe verbinding (WiFi en USB Tethering).

De Lumix Lab app

Naadloos beeldinhoud delen en het comfortabel instellen en laden van LUTs gaat via de Panasonic app Lumix Lab. Centraal staan daarbij de drie functies:

Ultrasnel pairen en transfer. De verbindingssnelheid en stabiliteit zijn ten opzichte van de vorige Lumix apps aanmerkelijk verbeterd! Het zelf creëren van eigen originele LUTs. Dat kan gewoon op de smartphone zonder pc. Overzetten naar de GH7 en klaar is Kees. Het downloaden van Creators LUTs (al voor gemaakte LUTs) in de Lumix Lab App.

Ook het uitwisselen van foto en video tussen smartphone en camera verloopt een stuk soepeler. Beschikbaar voor zowel Android als iOS.

Hulpjes bij de workflow

De Panasonic Lumx GH7 beschikt over diverse hulpjes om jou als video/fotograaf te ondersteunen bij de workflow van de productie. Een Wave Form monitor om te beoordelen of het signaal voor broadcast de juiste helderheid heeft. De Vector Scoop beoordeelt de kleurfase en verzadiging. Het rode kader van de Frame Indicator laat zien dat de camera ook daadwerkelijk loopt. Een hulp voor het instellen van de Vertical Position voor social media.

Als focushulp de Vergrote Live Display bij video. De Frame Marker helpt bij de kijkhoek en cropping voor amorfe beelden en sociale media. Een Luminance Spot Meter. Checkt 18 % grijs V-Log recording op een klein deel van het onderwerp. Een Safety Zone Marker om te voorkomen dat er delen van de opname buiten beeld vallen En tot slot nog een Center Marker.

Praktijk en conclusie

Gezien de prestaties en mogelijkheden in de praktijk is de Lumix GH7 zo’n beetje het ideale stuk gereedschap voor de pretentieuze lowbudget filmmaker. De mogelijkheden van UHD-video tot 5,7K voldoen aan de hoogste eisen. Voor wie geen 8K nodig heeft een uitstekende keuze. Een MFT-sensor vormt geen bezwaar tenzij je het onderste uit de (detail)scherpte kan en filmische look scherptediepte wilt hebben. Bij geluid en social media krijg je gewoon veel waar voor jouw geld. En dan ook nog eens een gewoon goede fotocamera in hetzelfde huis.

Maakt een hybride systeemcamera zoals de GH7 nu de middenklasse procamcorder overbodig? Dat hangt van het gebruik af. Creatief gezien biedt deze Lumix feitelijk aanzienlijk meer tegen een dikwijls stuk gunstigere prijs. Gaat het echter om snelle nieuwsgaring en flitsende reportages dan heeft de draagbeugel-camcorder de ergonomische voorkeur.

Prijzen & Info