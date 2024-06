Voor sommige lezers zal de naam PSB vertrouwd overkomen, voor heel wat anderen is het helemaal onbekend. Toch gaat het hier niet om een maagdelijk merk dat het hifi-landschap wil bestormen. Het Canadese PSB vierde nog niet zo lang geleden z’n vijftigste jubileum, een halve eeuw waarin het vooral in Noord-Amerika zeer actief was. Europa? Dat kwam veel minder aan bod. Daar komt verandering in, want moederbedrijf Lenbrook (bekend van NAD en Bluesound) aast nu ook bij ons op succes voor PSB. Er zijn zeker wat ingrediënten aanwezig om dat mogelijk te maken. PSB heeft bijvoorbeeld een sterke relatie met het befaamde Canadese NRC en alle speakers worden nog altijd in de anechoïsche ruimte van dat onderzoeksinstituut getest. Hierdoor kloppen hun speakers ook technisch. Daarnaast mikt het merk eerder op de instap- en middenklasse, wat hun prijskaartjes aangenamer maakt.

Qua timing kun je PSB niets aanreken. Hun groeiambitie valt samen met de lancering van een nieuwe generatie van de betaalbare Imagine-lijn. Aan de andere kant van de oceaan staat deze luidsprekerfamilie bekend voor zijn goede prestaties en scherpe prijskaartjes. En dat is bij deze nieuwe lichting eigenlijk niet anders. In deze review gaan we aan de slag met de T54, een compacte vloerstaander zoals we de laatste tijd er minder zien. De Imagine-lijn herbergt een grotere T65-vloerstaander voor wie echt een forse weergever zoekt, naast een bescheiden gebouwde B50-boekenplankspeaker. De T54 neemt dus een middenpositie in, wat best interessant is. Door z’n beperktere voetafdruk belooft deze PSB-zuil volwassen prestaties te leveren zonder de woonkamer helemaal in te palmen. Aan 750 euro per stuk wil het ook niet je bankrekening leegplunderen. De PSB Imagine T54 positioneert zich in een concurrentiële stuk van de markt, al betaal je doorgaans voor een luidspreker in deze klasse net wat meer. Toch zijn er wel wat rivalen, zoals Focals Theva 2 of de Q Acoustics 5040, die PSB countert met een aantal eigen sterktes.