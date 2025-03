HMD Fusion X1 is de eerste ‘smartphone voor tieners’

HMD Global ken je waarschijnlijk wel van de laatste Nokia-telefoons, maar het merk is nu ook bezig met een eigen portfolio. Tijdens de Mobile World Congress 2025 heeft de fabrikant de ‘eerste smartphone voor tieners’ gelanceerd met de HMD Fusion X1. De smartphone komt vooruit het ‘Better Phone Project’, waarbij mentale gezondheid voorop staat. Het project stimuleert gezond smartphonegebruik onder de jeugd (vanaf acht jaar) waarbij kinderen verantwoord de smartphone kunnen gebruiken terwijl ouders de controle blijven houden.

Controle voor ouders en verantwoord smartphonegebruik

De HMD Fusion X1 is daarbij de eerste smartphone voor tieners. In samenwerking met een Xplora-abonnement vanaf 4,99 euro per maand houden ouders de volledige controle over de smartphone van hun kind. Het abonnement biedt aanpasbare instellingen voor app- en internettoegang, zodat ouders social media en browsen kunnen beperken. De telefoon beschikt over continue locatie-tracking (elke 20 seconden), veilige zones, SOS-oproepen, batterijwaarschuwingen en externe ouderlijke controle. De ‘School Mode’-functie minimaliseert afleiding tijdens schooltijd door bepaalde apps en functies te blokkeren. Al deze instellingen kunnen op afstand worden beheerd via de Xplora-app op het toestel van de ouders. Zo kunnen zij altijd aanpassingen maken op basis van de behoeften en omgeving van hun tiener. De HMD Fusion X1 is vanaf mei beschikbaar. Een prijs is op het moment van schrijven voor de nieuwe smartphone nog niet bekend.

