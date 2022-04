Review: Primare A35.8 – Acht keer meer spierballen

Surroundliefhebbers welkom

De A35.8 gaan wij in deze review voornamelijk bekijken vanuit een stereoperspectief. Maar het is uiteraard een multikanaalversterker die even goed kan gehuwd worden met een surroundprocessor of -voortrap. Je spreekt dan over een high-endopstelling waarbij je meer flexibiliteit nodig hebt dan wat je met een zelfs een dure alles-in-één AV-receiver kunt krijgen. Wellicht heb je het dan over een toegewijde thuisbioscoopruimte, met apparatuur in een rack.

Zo’n processor hadden we helaas niet in huis tijdens de testperiode van de A35.8, waardoor we de Primare-eindtrap niet konden verbinden met onze 5.1.4-opstelling. Dat komt vast nog wel, want de Zweden plannen in de nabije toekomst verschillende producten uit te brengen voor surroundliefhebbers. Dat is best interessant, want Primare mag dan een rijk verleden hebben op het vlak van apparaten voor de homecinemafan (onder andere een bejubelde Blu-ray-speler), de laatste tijd rolden er toch vooral stereoproducten uit de kantoren in Malmö. Dat verandert in 2022, als de leveringen van componenten goed verlopen. Naast een high-end AV-receiver staat de SP35 Prisma Sixteen Channel Preamplifier Processor and Network Player op de planning. Zoals de behoorlijke lange naam aangeef, spreek je hier over een processor die uitgerust is met alle mogelijke HDMI-switching, audio-inputs en ingebakken streaming via Primare’s Prisma-platform. We weten verder nog niet zoveel over deze SP35, dus we kunnen het moeilijk vergelijken met alternatieven van merken als Anthem of Arcam. Dat wordt nog even afwachten, vermoedelijk tot de tweede helft van het jaar. In elk geval zou je bij volledig gebruik van alle kanalen op de SP35 twee 35.8-eindtrappen nodig hebben. Zestien kanalen is wel wat; je hebt het bijvoorbeeld nodig als je een uitgebreide Auro3D-opstelling wil bouwen incluis met een voice-of-god-speaker (9.1.6.1).

Uiteraard worden in de context van thuisbioscopen en CI-projecten uiteenlopende beslissingen genomen over hoeveel kanalen er in een surroundopstelling zijn. Bij sommige processors kun je kanalen alloceren aan andere zones, zoals een paar voor stereoweergave in de eetkamer. Kortom, het kan wel een complexere situatie worden waarbij bijvoorbeeld een A35.8 én een A35.2 voor een surroundopstelling worden ingezet en misschien een ander apparaat in een andere zone. Even goed kun je in een eenvoudigere 5.1-setup de A35.8 gebruiken om de belangrijke linker en rechterkanalen gebridged aan te sturen. Dat is interessant bij een surroundopstelling die ook moet dienen voor muziek en waarbij de stereokanalen verzorgd worden door net iets betere hifi-luidsprekers. Desgewenst kun je ook het centerkanaal in bridgemodus aansturen. In een surroundverhaal is dat ook een bijzonder belangrijk kanaal waaruit veel belangrijke audiodata (zoals de meeste dialogen) komt.