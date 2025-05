Harman wil Denon, Marantz en Bowers & Wilkins overnemen

Volgens een officiële verklaring van Harman wordt verwacht dat de verworven audiomerken een complementaire toevoeging vormen op het bestaande merkenportfolio van de onderneming, waartoe onder andere Harman Kardon, JBL en AKG behoren. Het strategische rationale achter de overname en de toekomstige positionering van de afzonderlijke merken binnen de Harman-groep werd in de aankondiging niet nader toegelicht.

De verwachting is dat de overname eind 2025 helemaal rond is. Masimo had de audiomerken zelf pas sinds april 2022 in handen.