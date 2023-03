Hoogst flexibel

Van minimalisme is er helemaal geen sprake als het gaat om functionaliteit. Integendeel, Primare koos voor een ‘maximalistische’ aanpak waarbij je als gebruiker de receiver helemaal instelt zoals je dat wil. Er wordt bijvoorbeeld niet gesproken over ingangen, wel over tot zeventien ‘presets’. Zo’n preset is niet bijvoorbeeld ‘HDMI 1’, maar een verzameling van instellingen en ingangen die jij bepaalt. Je kunt bijvoorbeeld preset 1 koppelen aan HDMI 1 als video-ingang, met de secundaire HDMI-out als uitgang, met een optische ingang als audio-input, en met het geluid afgespeeld via de receiver. Daarbij is nog veel meer mogelijk, zoals een vaste DSP-modus, een bepaalde Dirac-filter en meer.

Daarnaast kun je kiezen uit een van vijf speaker-presets. Want die flexibiliteit is er ook: je kunt vijftal speakeropstellingen aansturen, telkens met een eigen Dirac-correctie. Kan handig zijn als je bij een toegewijde surroundopstelling toch echt een stereomogelijkheid wil die helemaal geoptimaliseerd is voor muziek. Positief is de aanwezigheid van autosense, een functie die Primare eveneens op z’n stereo-voorversterkers (zoals de PRE35) voorziet. Als je dit instelt bij een preset gekoppeld aan een van de analoge ingangen, zal de receiver onmiddellijk overschakelen naar de platenspeler (met phono-voorsterker) of cd-speler die met deze ingang is verbonden. Je kunt zelfs meerdere presets met dezelfde ingangen combineren, zodat je bijvoorbeeld een preset krijgt die de Apple TV naar je projector stuurt en een ander die het beeld op een tv in de keuken laat zien.