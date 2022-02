Wat is een av-receiver en waar moet je op letten als je er een koopt?

Wat is een av-receiver?

Een av-receiver is simpel gezegd het middelpunt van je av-systeem – mits je een systeem met losse componenten hebt. Het apparaat ontvangt alle inkomende signalen, zowel draadloos als bedraad en zowel audio als beeld. Denk hierbij aan de input van een Blu-ray speler, game console, cd-speler, smartphone of mediabox. Al deze componenten worden verbonden met de receiver (ontvanger dus), vandaar ook het grote aantal aansluitingen achterop (en voorop) de receiver. De receiver is de centrale hub van het systeem, en door zijn draadloze mogelijkheden tegenwoordig vaak ook van het multiroom-systeem in huis. Je hoeft apparaten niet rechtstreeks met elkaar te verbinden; alles gaat via de centrale receiver.

Als alle inputs (bronnen) aangesloten zijn zorgt de receiver ervoor dat de signalen van deze apparaten doorgestuurd worden naar de componenten die het weer moeten geven, ook aangesloten middels een kabel of in het geval van multiroom-streaming draadloos. Normaal gesproken gaat het dan om een tv (of projector) en een luidsprekersysteem. De meeste homecinema-receivers beschikken over luidsprekeraansluitingen voor minimaal een 5.1-kanaals (vijf luidsprekers en een subwoofer) systeem, maar je kunt met een groter budget ook receivers vinden die 11.2-kanaals of nog grotere systemen ondersteunen. Ook zijn er tegenwoordig receivers voor stereosystemen, met twee luidsprekerkanalen. Het is allemaal afhankelijk van de luidsprekeropstelling die je voor ogen hebt. Voor het aansluiten van een display of projector is er in de meeste gevallen minimaal één HDMI-uitgang aanwezig. Duurdere receivers komen met extra HDMI-uitgangen voor een tweede zone of een losse projector.

De receiver biedt je de mogelijkheid te schakelen tussen alle inputs en outputs, en dus het gewenste signaal op het gewenste weergave-apparaat te krijgen. Voor video is het redelijk eenvoudig; in de meeste gevallen doet de receiver hier niks mee en wordt het van de bron doorgestuurd naar het scherm of de projector. De audio is een ander verhaal, want in de meeste gevallen zal de audio weergegeven moeten worden door de op de receiver aangesloten luidsprekers. Zoals hierboven aangegeven komen av-receivers met minimaal vijf luidsprekeruitgangen en één subwooferuitgang. Op deze poorten kun je luidsprekers middels een speakerkabel aansluiten.