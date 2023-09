Review: Onkyo TX-RZ70 – Het topmodel van Onkyo

Veel flexibiliteit

De looks van een AV-receiver vinden we zelf niet zo belangrijk. Over het algemeen zal zo’n toestel immers in een rack of AV-meubel terechtkomen. Door de vele kabels die eraan te pas komen is het gewoonweg niet zo mooi om een AV-receiver in zicht te plaatsen. Het kan natuurlijk. In het geval van de TX-RZ70 kijk je dan naar een klassiek vormgegeven AV-receiver die er wat ‘technischer’ uitziet en een nette bouwkwaliteit tentoonstelt.

Eigenlijk is het de achterkant van een AV-receiver die echt belangrijk is. Bij de TX-RZ70 vallen, naast een reeks legacy-video-aansluitingen, de zes HDMI-ingangen op en drie HDMI-ingangen. Op één HDMI-uitgang na zijn allen HDMI 2.1-compatibel, en dus klaar voor 8K/60- of 4K/120-signalen afkomstig van een next-gen console. Je kunt ook echt HDMI-switching doen naar apart zones. Een game spelen op de tv in de woonkamer en een YouTube-kookvideo via een Apple TV op het scherm in de keuken tonen kan, bijvoorbeeld.

De TX-RZ70 is een 11.2-receiver, maar biedt meer flexibiliteit dan je zou verwachten. Via de tv-interface is het eenvoudig om een 7.2.4-opstelling in te stellen, maar je kunt ook opteren voor een eenvoudigere opstelling en een tweede of derde zone aansturen. Weer een andere optie is je frontspeakers en/of centerspeaker te bi-ampen. In combinatie met de volledige pre-outs waarmee je kanalen naar aparte versterkers kunt sturen, kun je dus met deze Onkyo heel veel kanten uit. Op vlak van audio-ingangen is het aanbod trouwens iets beperkter, al kun je vier digitale en vijf analoge (incluis phono) nu ook niet karig noemen.