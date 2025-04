Denon brengt nieuwe draadloze oordopjes uit met AH-C500W en AH-C840NCW

Eind 2023 bracht Denon de Perl Pro uit, draadloze oortjes van een hoge kwaliteit die bij ons niet voor niets een Excellent Award hebben gescoord. Vandaag brengt het merk opnieuw draadloze oortjes uit, maar dan in een lager prijssegment.

Denon AH-C500W

Deze oortjes bieden volgens Denon een hoogwaardig geluid en hebben een lichtgewicht, zweetbestendig open ontwerp. Je kan ze dan ook de hele dag dragen. Ze zijn voorzien van premium 12mm FreeEdge drivers om je onder te dompelen in geluid. Samen met de oplaadcase heb je voor 24 uur muziek. Je kan de oplaadcase ook draadloos opladen. Tien minuten laden staat garant voor een uur extra luisteren. Er is ondersteuning voor Multipoint, Bluetooth Auracast en er is ondersteuning voor Bluetooth LE Audio. Ze zijn zweet- en spatwaterbestendig dankzij IPX4 en voorzien van twee microfoons per oordopje voor telefoongesprekken.

Denon AH-C840NCW

In tegenstelling tot de AH-C500W biedt de AH-C840NCW adaptieve hybride actieve ruisonderdrukking (ANC) om het omgevingsgeluid te dempen. Ook is er een transparantiemodus aanwezig. Dit model beschikt ook over de 12 mm FreeEdge-drivers, Multipoint, IPX4, Bluetooth Auracast en ondersteuning voor Bluetooth LE Audio. Je krijgt zachte siliconenoordopjes in drie verschillende maten meegeleverd, zodat je kan kijken welke het beste bij je passen. Je kunt 35 uur luisteren en draadloos opladen. Vijf minuten laden geeft je al een uur extra muziek. Ook dit model beschikt over twee microfoons per oordopje.

Prijs en beschikbaarheid

Beide setjes draadloze oortjes zijn per direct verkrijgbaar. De Denon AH-C500W voor 99 euro en de AH-C840NCW voor 159 euro. Je kunt kiezen uit wit of zwart.