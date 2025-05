Qobuz Connect nu beschikbaar op Denon- en Marantz-apparaten met HEOS

Qobuz is een streamingdienst die zich specialiseert in audio van hoge kwaliteit, waaronder hi-res en lossless formaten. De Qobuz Connect-functionaliteit maakt een directe verbinding en bediening van de muziekweergave op HEOS-apparaten mogelijk vanuit de Qobuz-app, zonder dat er tussen verschillende applicaties gewisseld hoeft te worden. Dit vereenvoudigt het luisterproces en integreert de streamingdienst naadloos in het HEOS-ecosysteem.

Voor bezitters van Denon- en Marantz-apparaten met HEOS betekent de update een uitbreiding van de beschikbare streamingopties. Naast de reeds ondersteunde diensten TIDAL en Deezer, is nu ook Qobuz toegankelijk voor het streamen van audio in superieure kwaliteit. Gebruikers dienen hun apparaten en de Qobuz-app te updaten om van deze nieuwe functie gebruik te kunnen maken. Vervolgens kunnen ze via het Connect-icoon in de Qobuz-app hun gewenste Denon- of Marantz-apparaat selecteren voor weergave.

De integratie van Qobuz Connect biedt gebruikers toegang tot de uitgebreide catalogus van Qobuz in hoge resolutie, gecombineerd met de audiotechnologie van Denon en Marantz. Daarnaast vergroot het de flexibiliteit binnen het HEOS-systeem, dat nu een breder scala aan premium streamingdiensten ondersteunt. Deze ontwikkeling is gericht op het bieden van een optimale luisterervaring voor audiofielen en muziekliefhebbers die waarde hechten aan geluidskwaliteit. De Qobuz Connect-functionaliteit is per direct beschikbaar via een software-update voor alle compatibele Denon- en Marantz-apparaten met HEOS wereldwijd.