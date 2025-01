Netflix verhoogt prijzen wederom in diverse landen

Netflix voegde alleen al in Q4 2024 18,91 miljoen nieuwe abonnees toe, wat een record is voor een enkel kwartaal. Eind 2024 had het bedrijf 301,63 miljoen abonnees bereikt, volgens het jaarverslag. De streamingdienst begint ook aanzienlijke winsten te genereren. De omzet in 2024 bereikte 39 miljard dollar (tegen 33,7 miljard dollar in 2023) en de nettowinst steeg naar 8,71 miljard dollar (vergeleken met 5,4 miljard dollar in 2023).

Ondanks dat de winst stijgt heeft Netflix direct een prijsverhoging aangekondigd voor diverse landen, te beginnen met de VS, Canada, Portugal en Argentinië. In Amerika worden de prijs verhoogd van 6,99 dollar per maand naar 7,99 dollar per maand voor het abonnement met advertenties. Het standard abonnement zonder advertenties gaat van 15,49 dollar naar 17,99 dollar per maand en het premium abonnement is verhoogd van 22,99 dollar naar 24,99 dollar per maand.

Netflix geeft aan dat het zich zal blijven richten op films en series, terwijl het de investeringen in live-tv en videogames zal verhogen. Op het gebied van live-tv is Netflix van plan om zich op korte termijn te richten op grote evenementen in plaats van op competitiesporten.