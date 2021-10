Volume en ingangenselectie in één

De EVO 150 neemt het op tegen een reeks gerespecteerde rivalen, waaronder de NAD M10, Arcam SA-30 en Naim Uniti Atom. Elk van die apparaten is anders, maar één designaspect delen ze bijna altijd: een bescheiden behuizing met een functielijst zolang als je arm en onwaarschijnlijk veel aansluitingen. Ook deze Cambridge Audio kun je zo beschrijven. Zelfs het etiket ‘compact’ past er goed bij. De Evo 150 is vooral een handig formaat, ongeveer de grootte van een Xbox van de vorige generatie. Je stopt hem makkelijk op een plank in een tv-meubel. Of er bovenop mag ook, want het toestel is zeker knap genoeg om een permanente plek in de kijker te verdienen. De bouwkwaliteit van de Evo 150 komt heel goed over. Je kunt bovendien kiezen tussen een volledig zwart model of een versie met houten zijpanelen. Die uitvoering is wel geslaagd, heel anders dan wat je doorgaans in de winkel vindt.

De Cambridge Audio ergens zichtbaar plaatsen laat je ten volle genieten van het grote kleurenscherm waarop onder meer metadata van streamingmuziek fraai verschijnt. Het schermpje is, net zoals bij Naim, geen touchscreen. Als je het toestel rechtstreeks wil bedienen, kan dat via heel discrete knopjes rechts van de display. Het gebrek aan touchmogelijkheden lijkt ons echter geen echt struikelblok – integendeel in veel gevallen is een touchscreen bij een versterker een gimmick. Een apparaat zoals dit staat wellicht toch op enkele meters van je af, en niemand komt uit zijn stoel om het volume te veranderen. Bedienen via de meegeleverde remote of via de StreamMagic-app is veel handiger.

Als we het toestel van dichtbij bekijken en de grote volumeknop zachtjes draaien, ligt het gewichtig in de hand. Dat geeft een positiever gevoel en laat het fijntjes afregelen van het geluidsniveau toe. De zilverkleurige krans rond de volumeregelaar blijkt bovendien een aparte draaiknop te zijn. Goed gevonden dit designelement, want hiermee kun je ingangen selecteren. Zodra je hem beweegt, verschijnt op het scherm de huidige ingang in grote letters met erboven en eronder de vorige en volgende bron. Ook handig: je kunt per ingang een ingangsniveau instellen, zodat het volume gelijkt blijft als je schakelt van pakweg de platenspeler naar streaming. Details zoals dit geven ons snel de indruk dat de ontwerpers echt hebben nagedacht over hoe de Evo 150 gebruiksvriendelijk te maken. Dit is een goed gebouwd toestel, sober en heel degelijk.