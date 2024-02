Review: Pioneer VSX-LX805 – Een echt vlaggenschip

Pioneer is één van de bekendste namen uit de Japanse audiowereld. Al is het wel de laatste jaren wat stiller geworden rond het merk. Helemaal verdwenen is het nooit, onder meer omdat er (net zoals bij Philips) meerdere bedrijven in verschillende segmenten opereren onder de Pioneer-naam. Qua DJ-apparatuur of audio voor auto’s bleef Pioneer bijvoorbeeld heel zichtbaar. Als het ging om AV-receivers, verdween het meer uit de schijnwerpers. Nochtans waren AVR’s historisch echt wel producten waarin het Japanse merk gespecialiseerd was.

Er zit gelukkig weer meer beweging in de hifi- en home theatre-segmenten bij Pioneer, dankzij een impuls gegeven door de Premium Audio Company. Dat is de holding achter veel grote audiomerken, waaronder Klipsch, Jamo en Onkyo. Daarnaast verdeelt het veel grote hifi-namen, zoals TEAC en Esoteric. Pioneer hoort daar ook bij, terwijl Sharp de eigenlijke productie van de AV-receivers op zich neemt. Complex allemaal, maar het belangrijkste voor thuisbioscoopbouwers is dat Pioneer ‘terug’ is met nieuwe toestellen. De VSX-LX805 is het vlaggenschip in dat vernieuwde aanbod. Het is een uitdager voor de Denon AVR-6800H en Yamaha’s RX-A8A. Mét een aantal unieke eigenschappen.

De Pioneer VSX-LX805 is een Dolby Atmos- en IMAX Enhanced-compatibele receiver die 150 watt per kanaal belooft (bij 8 Ohm, twee kanalen volledig belast en minder dan 0,08% harmonische vervorming). Dat zijn mooie specificaties, maar dat verwacht je ook van een receiver die voor circa 3.500 euro in de winkels ligt. Het prijskaartje en de vele kanalen maakt het duidelijk: de VSX-LX805 mikt op lui die op een hoger niveau een thuisbioscoop gaan bouwen. Overigens, voor wie gaat googelen naar dit toestel: in de V.S. bestaat er een versie die er sterk op lijkt, maar die het Pioneer Elite-label draagt en iets afwijkende specificaties bezit. Zo komt dit Europees model zonder een tuner, de Amerikaanse wél.