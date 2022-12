Beoordeling Sennheiser Ambeo Plus

Na een kleine twee weken spelen en beleven met de Sennheiser Ambeo Plus is datgene dat het meest blijft hangen toch de indrukwekkende surroundervaring die Ambeo uit één langwerpige soundbar biedt. Daar scoort Sennheiser vooral de punten mee en daar kan eigenlijk geen andere soundbar aan tippen. Is het exact zoals fysieke luidsprekers? Nee, daarvoor lever je teveel in qua hoogte en audio-effecten direct achter de luisterpositie, maar veel dichter in de buurt van fysieke luidsprekers ga je niet komen. Ook kan de Ambeo Plus overtuigen met zijn heldere maar warme dialogen, de krachtige bas en (ook) voor muziek de brede en levendige soundstage. En dan hebben we nog niet eens de handige en effectieve kalibratie genoemd. Als we een minpunt moeten noemen dan is het de zo nu en dan crashende app.

1.499 euro is veel geld voor een soundbar, maar als je op zoek bent naar puur een soundbar die met alle soorten content uit de voeten kan, je een overtuigende surroundervaring biedt én met een groot aantal aansluitingen en connectiviteitsopties komt, dan is de Sennheiser Ambeo Plus absoluut aan te raden.