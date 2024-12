10 FWD-reviews van 2024 die je niet mag missen

Beoordeling Eversolo DMP-A8

De DMP-A8 is ontegensprekelijk iets apart. Het biedt heel veel mogelijkheden die je toelaten om het toestel in heel verschillende muzieksystemen in te passen. Je kunt er waanzinnig veel mee. Of je nu een grote collectie muziekbestanden bezit of dol bent op een bepaalde streamingdienst, met dit toestel kun je het afspelen in een heel hoge kwaliteit. Op dat vlak kunnen we niet echt iets gelijkaardig bedenken, misschien met uitzondering van de HiFi Rose-toestellen.

Wat de Eversolo vooral boeiend maakt, is dat het niet enkel probeert te scoren met een riant functieaanbod. De vele opties worden onderbouwd door een puike DAC en een voorversterker met analoge regelaar op hoog niveau. Het is niet bang van blingbling in z’n interface, maar de DMP-A8 probeert daarmee niet je te verblinden voor tekortkomingen. Die zijn er eigenlijk niet als het gaat om geluidskwaliteit, wat toch wel een sterk signaal is naar veel duurdere toestellen. Hier en daar zijn er wel schoonheidsfoutjes in de interface, maar die zijn beperkt.

Toch is de DMP-A8 niet de streamer die iedereen zal bekoren. De vele mogelijkheden en de uitgebreide interface maken het voor sommigen misschien te overweldigend. Kortom, wat bepaalde muziekliefhebbers heerlijk zullen vinden, zullen anderen ervaren als ingewikkeld. En dit terwijl Eversolo eigenlijk wel een geslaagde interface en app voorziet; ook op dat vlak is dit een heel volwassen product. Samengevat: dit is een streamer die heel veel kan en dat ook bijna altijd in een verbluffend hoge kwaliteit doet. De iets hoger leercurve is het waard om te overwinnen.