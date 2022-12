Geen bluetooth, wel een dongle

Hiermee komen we ook meteen aan bij een nadeel van de HyperX Cloud Alpha Wireless. De koptelefoon is behoorlijk basaal in zijn functionaliteit. Eenvoud kan schitteren, maar niet als dit ten koste gaat van functies. Met een prijs van tussen de 170 en 200 euro mag je bijvoorbeeld bluetoothfunctionaliteit als back-up verwachten, of wellicht de optie om ook bekabeld te spelen. Daarnaast is er geen actieve ruisonderdrukking aanwezig. Hoewel de passieve isolatie op z’n minst redelijk is, hoor je nog wel gewoon de mensen om je heen praten, bijvoorbeeld.

Hoe sluit je de HyperX Cloud Alpha Wireless-koptelefoon dan aan? Nou, via de meegeleverde dongle. We zijn geen fans van dongles op de redactie; die dingen kunnen kapot of kwijtraken. En dan werkt je headset dus niet meer, zonder back-up. Bovendien beperk je de opties als fabrikant: nu kun je de koptelefoon alleen op een pc of PlayStation 5 (en 4) gebruiken. Heb je ook een Switch of Xbox Series X? Dan moet je daar een andere gaming headset voor aanschaffen. Gelukkig zijn er opties genoeg, maar dat is niet het probleem. Voor meer dan 170 euro mag je simpelweg meer verwachten.