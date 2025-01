Matter-lampen en H2-schakelaars van Aqara nu beschikbaar

Tijdens de CES 2025 in Las Vegas pakte smarthomefabrikant Aqara flink uit met diverse nieuwe producten. Hieronder nieuwe sensoren, switches en zelfs inbouwbedieningspanelen. Ook lanceerde het merk een nieuwe videodeurbel en hub. Een releasedatum was in veel gevallen nog niet bekend, maar een deel van de producten zijn gisteren uitgebracht en vanaf nu te koop, zo weet HomeKitNews.

Als eerste zijn de Matter-lampen van Aqara nu beschikbaar. Kies uit twee E27-lampen en twee GU10-lampen, waarbij je een warm wit tot koel wit en een kleurenvariant hebt van beide lampen. Ze ondersteunen Zigbee 3.0, maar ook Matter-over-Thread. Je kunt ze dus dankzij Matter met ieder smarthomeplatform van je keuze gebruiken. Deze kosten ongeveer 20 euro per lamp, waarbij de kleurenvariant drie euro duurder is.

Uitgebracht zijn ook de nieuwe H2 slimme schakelaars. Deze zijn voorzien van Thread- en Zigbee-connectiviteit en komen in twee varianten met twee knoppen en één kanaal (41,99 euro) of met vier knoppen over twee kanalen (44,99 euro).

De V1 Switch is ook per direct verkrijgbaar. Voorzien van een touchscreen van 1,32-inch heeft het touchscreen een draaiknop met haptische feedback. Je kunt tot twee bedrade lampen bedienen en uiteraard meerdere slimme apparaten en scenes. De draaiknop zorgt voor het perfect instellen van de lichtintensiteit of het wijzigen van de kleurtemperatuur. Heeft ook een temperatuur- en vochtigheidssensor en kost 149,99 euro.

Ook de Aqara Display Switch V1 voor 109,99 euro en de Aqara Panel Hub S1 Plus (289,99 euro) zijn per direct verkrijgbaar via onder andere de website van Aqara.