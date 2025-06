Hisense lanceert M2 Pro mini-beamer

De M2 Pro projecteert schermen van 65 tot 200 inch, mogelijk gemaakt door TriChroma-lasertechnologie. Deze technologie gebruikt drie afzonderlijke lasers in rood, groen en blauw om 110% van het BT.2020-kleurbereik te dekken, wat moet resulteren in levendige en nauwkeurige kleuren. Hoewel de beamer 4K-resolutie via pixel-shifting bereikt (waarbij de native resolutie waarschijnlijk 1080p is), is dit een gebruikelijke aanpak in deze prijscategorie.

De M2 Pro is uitgerust met 20-watt luidsprekers en ondersteunt DTS:X. Voor degenen die externe audiosystemen prefereren, is er een HDMI 2.1-poort met eARC beschikbaar. Een unieke eigenschap is de 360° draaibare standaard, waardoor de beamer zelfs op het plafond kan projecteren. Geometrische trapeziumcorrectie en 1,3x zoom zorgen daarbij voor een correcte weergave. Het besturingssysteem is Hisense’s eigen VIDAA, met toegang tot populaire streamingdiensten zoals Netflix en Disney+, en spraakbediening via Amazon Alexa of VIDAA Voice.

Met een helderheid tot 1.300 ANSI-lumen en ondersteuning voor HDR10, HDR10+, HLG en Dolby Vision, biedt de M2 Pro ook in lichtere ruimtes een goede beeldkwaliteit. Voor gamers is er Auto Low Latency Mode (ALLM), en hoewel 120Hz mogelijk is, geldt dit alleen bij een gereduceerde 2K-resolutie.

De Hisense M2 Pro is vanaf medio juni verkrijgbaar voor 1.299 euro (adviesprijs).