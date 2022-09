Review: Sennheiser Momentum 4 Wireless – Muziekmaker voor onderweg

Een heel andere look

Het eerste dat opvalt is dat de nieuwe Momentum er heel anders uitziet dan de voorgaande drie generaties. Waar er vroeger werd ingezet op een soort retro-uiterlijk, opteert Sennheiser nu voor een naadloos en strakker design dat moderner overkomt. En ook iets minder origineel, vinden we. De Momentum 4 Wireless doet sterk denken aan zijn rivalen, terwijl Sennheiser in het verleden echt onderscheidend was qua design. We gaan er vanuit dat het bedrijf na marktonderzoek heeft geconcludeerd dat een andere look toch nodig was. Maar wat ons betreft was er niets mis met het voorkomen van de oude Momentums.

Buiten dat het iets minder origineel overkomt, is er weinig kritiek te geven op het uiterlijk. Als het doel was iets gestroomlijnd te creëren, dan is dat zeker gelukt. Het stofje aan de hoofdband en metalen logo geven deze koptelefoon trouwens wat meer een eigen smoel.

Matte afwerkingen zijn momenteel wat populairder, en dat is precies wat Sennheiser hier biedt. We vinden het knap, al bestaat er altijd het gevaar dat een matte kunststof vuile vingerafdrukken snel toont. En ja, dat is hier ook wel een beetje het geval, toch bij de zwarte uitvoering die wij ontvingen. Pro-tip: als je pendelt en tussendoor een broodje eet, neem je best een servet vast vooraleer je de touchbediening gebruikt.

De touchbediening werkt met tikken, vegen en zelfs knijpgebaren (twee vingers dichter en verder van elkaar brengen). Dat laatste om de noise-cancelling meer of minder efficiënt te maken. De gevoeligheid van de touchpad viel wel wat tegen. Soms reageerde het meteen, soms amper. De MW4 stopt met spelen als je hem afzet, dat spaart de batterij.

De Momentum 4 Wireless kun je niet opvouwen. Ook dat is een trend bij premium-hoofdtelefoons. Qua duurzaamheid is het misschien wel een goede keuze; gedaan met complexere scharnieren die misschien relatief snel verslijten. Sennheiser levert wel een luxueuze hardere case mee die de koptelefoon en accessoires beschermt. Al is het best een groter ding om in een rugzak kwijt te spelen.

Met zijn dikkere oorkussens en makkelijk rein te houden zachte kunststof aan de binnenkant van de hoofdband, zit het qua draagcomfort goed. De oordruk is wat hoger waardoor het warmtegevoel er wel is, maar al bij al valt het wel mee. Je komt het wel vaker tegen bij NC-hoofdtelefoons, omdat een hogere druk zorgt voor meer (passieve) isolatie om omgevingsgeluid buiten te laten. Belangrijker is dat de Momentum 4 Wireless licht op je hoofd voelt. 293 gram is heel weinig, al zijn zowel de topmodellen van Bose en Sony nog veertig gram lichter. Maar dat vinden we niet zo significant; de Sennheisers zitten onder die subjectieve grens van 320-350 gram waarboven het toch wat zwaarder aanvoelt.