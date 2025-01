AURALiC brengt LightningCast streaming-technologie uit

Bij het gebruik van deze apps vertrouwen gebruikers op technologieën zoals TIDAL Connect, AirPlay of Chromecast om audio naar hun muzieksystemen te streamen. Helaas hebben niet alle streamingdienstproviders hun eigen ‘Connect’-technologie ontwikkeld en ondersteunen zowel AirPlay als Chromecast geen bit-perfecte streaming met hoge resolutie. Deze kloof maakt het streamen van audio met hoge resolutie bijzonder uitdagend, wat de noodzaak van een universeel alternatief benadrukt. LightningCast is ontwikkeld om dit probleem aan te pakken en naadloze streaming met hoge resolutie voor alle gebruikers mogelijk te maken.

Hoe werkt LightningCast?

LightningCast maakt gebruik van een aangepast Android-systeem, LightningCast Android, als verzender van muziekgegevens. Aan de ontvangende kant maken daarvoor geschikte streamingapparaten gebruik van de LightningCast-ontvangersoftware. Het systeem werkt door muziekgegevens tussen de streamingdienst en de audio-engine van Android te onderscheppen, waardoor de originele audio ongewijzigd door de verwerking van het besturingssysteem wordt verzonden.

Vanuit het perspectief van de gebruiker werkt LightningCast op dezelfde manier als AirPlay 2 of Chromecast. Gebruikers selecteren een of meer LightningCast-apparaten via het LightningCast Control Center op een Android-apparaat en de muziek wordt gestreamd naar de geselecteerde apparaten.

LightningCast Android is gebaseerd op LineageOS 21 en 22, wat zorgt voor compatibiliteit met honderden apparaten. AURALiC biedt een vooraf geconfigureerd systeemimage aan voor Google Pixel-tablets, wat de installatie vereenvoudigt. Aan de ontvangerzijde is LightningCast volledig geïntegreerd in alle AURALiC G-, S- en X-serieproducten met de nieuwste firmware, met de mogelijkheid voor adoptie door derden via het open-sourceplatform.

Met een AURALiC-streamer, een ideale netwerkopstelling en een streaming-app die bit-perfecte audiogegevens bijhoudt, kan LightningCast een geluidskwaliteit leveren die opmerkelijk dicht bij traditionele bestandsgebaseerde streaming ligt, zoals bij gebruik van de Lightning DS app. LightningCast ondersteunt bemonsteringsfrequenties van 44,1 kHz tot 192 kHz met bitdieptes van 16, 24 en 32 bits.