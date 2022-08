Je kent Twinkly ongetwijfeld van de slimme kerstverlichting, daar is het bedrijf groot mee geworden. De Italiaanse fabrikant zet echter nu de volgende stap in de wereld van de slimme verlichting door de aankondiging van Twinkly Squares. Je kunt dit nieuwe product een beetje vergelijken met de led-panelen van Nanoleaf. Ook dat bedrijf heeft vierkante panelen in het assortiment. Twinkly gaat echter nog een stapje verder. De zwarte panelen van 16 bij 16 centimeter beschikken namelijk over 64 individuele ledjes (acht horizontaal, acht verticaal) die je ook individueel kunt bedienen. Ze zijn modulair en je kunt ze dus met elkaar verbinden. Zo kun je dus echt een eigen kunstwerk aan de wand maken.

In de voorbeeldfoto’s van Twinkly zien we Pixel art zoals Marilyn Monroe, een gewichtheffer of zelfs landschappen. Ook meer futuristische kunstwerken zijn te maken. Net als bij Nanoleaf lijkt ook Twinkly zich op de fanatieke gamers te richten door veel te promoten met een monitor in beeld en de ondersteuning voor Razer Chroma, maar in principe kun je deze led-panelen natuurlijk overal gebruiken. Twinkly Squares moet werken met Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit en Homey.

Prijs en beschikbaarheid

De prijs is op dit moment nog niet bekend, maar de Twinkly Squares moeten in september verschijnen. Je kunt starterspacks kopen met drie, vier of zes panelen. Ook kun je een enkel paneel aanschaffen. Je kunt de Twinkly Squares alvast bekijken op de website van Twinkly.