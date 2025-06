Wat mag je nu verwachten van de nieuwe Poco F7? Het toestel beschikt over een groot 6,83″-scherm met een resolutie van 2.772 bij 1.280 pixels, 120Hz verversingssnelheid en een helderheid van 1.700 nits. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 met 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Zorgen maken of je de nieuwste games wel kunt spelen hoeft dus niet, dat gaat prima lukken. De batterij zal je daarbij ook niet snel in de steek laten, want die is met 6.500 mAh fors te noemen. Opladen kan met 90W bedraad. Reverse charging behoort ook tot de mogelijkheden. Je kan dus een ander apparaat opladen met de Poco F7. Dit kan met 22.5W.

Aan boord vinden we verder een hoofdcamera van 50 megapixel. Het gaat hier om de Sony IMX882 met een diafragma van f/1.5. Selfies maken doe je met de frontcamera van 20 megapixel. De Poco F7 beschikt over dubbele speakers, is IP68 stof- en waterbestendig en ondersteunt NFC, bluetooth 6.0 en Wi-Fi 7. De smartphone draait op Android met de softwareschil Xiaomi HyperOS 2.

Prijs en beschikbaarheid

De POCO F7 is verkrijgbaar in drie kleuren, namelijk zwart, wit en zilver. Kies uit de volgende varianten:

12 GB + 256 GB: 449,90 euro

12 GB + 512 GB: 499,90 euro

Wie er snel bij is kan gebruikmaken van de speciale lanceringsprijs en krijgt 50 euro korting op beide varianten via mi.com/nl.

Lees meer over Poco.