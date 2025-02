FWD Magazine 107: dikker en met meer artikelen dan ooit!

In dit eerste nummer van 2025 vind je dan ook bijzonder veel boeiends om te lezen, waaronder:

Alle nieuws over nieuwe tv’s en beeld op CES 2025

Een uitgebreide test van Ajax bewakingscamera’s en NVR

Een dieptetest van de MA9100HP, de AV-receiver waarmee JBL de strijd wil voeren met Denon en Yamaha.

Een interview met Karl-Heinz Fink, een van de bekendste ontwerpers van luidsprekers.

Een test van de Panasonic TV-55Z85A, de eerste OLED van Panasonic met Fire TV van Amazon.

Het belangrijkste nieuws op vlak van audio en beeld, met een aparte rubriek voor de niet te missen smarthome-aankondigingen.

Dat is natuurlijk niet alles. In dit nummer praten we je bij over RGB Microled, een nieuwe led-backlighttechniek die Samsung dit jaar introduceert en nog diepere zwarten beloofd. Met Primare spreken we over hun laatste stappen richting custom install én richting jachtbouw. In het uitgebreide verslag van de iEar’ Show 2024 lees je daarnaast alles over de producten die daar geïntroduceerd werden. Wat het ook bijzonder maakt: volgend jaar verhuist de iEar’ Show naar Veldhoven en wordt het deel van het Dutch Audio Event. Dit verslag is dus de laatste waarin het Willem II-stadion van Tilburg de achtergrond speelt… niet te missen dus!

Op audiovlak vind je in FWD #107 een review van de Radiant Acoustics Clarity 6.2 (met drivers en AMT-tweeter met een heel bijzondere oorsprong), de Hegel H400 ‘Streamliner’, de Exposure 3510-versterker, de Klipsch Flexus 200 (met én zonder de bijkomende draadloze speakers!), de Bluesound Node Nano en Node 2024, de Audio Pro C20 draadloze speaker (en is dit een echte uitdager voor de Sonos Five?), de Monitor Audio Gold 300 6G, en de MoFi SourcePoint 888 vloerstaander ontworpen door Andrew Jones. Je ontdekt ook alles wat we ontdekt hebben toen we die bijzondere DAC van HiFi Rose, de RD160, op bezoek kregen.

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

FWD Magazine 106 bevat uiteraard nog veel meer! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!