Formule 1 kijken bij Viaplay weer vier euro duurder per maand

Een nieuw jaar en een nieuwe prijsverhoging bij Viaplay. Het lijkt inmiddels de standaard te zijn geworden. Het was al de duurste streamingdienst van ons land en de aankomende prijsverhoging zorgt ervoor dat Viaplay er qua prijs echt ver bovenuit steekt. Afgelopen jaar betaalde je 17,99 euro per maand. Met ingang van 3 februari gaan nieuwe abonnees 21,99 euro per maand betalen (huidige abonnees krijgen per 3 maart met de prijsverhoging te maken). Een jaarabonnement is voordeliger, dan betaal je omgerekend 19,99 euro per maand.

In 2022 was de introductieprijs 9,99 euro, later 13,99 euro. In 2025 al naar 21,99 euro is een ongekende prijsverhoging in drie jaar. Volgens Viaplay is de prijsverhoging noodzakelijk om topsport te kunnen blijven aanbieden.

Nieuw abonnement met advertenties

Viaplay komt ook met een advertentie-abonnement genaamd Basisabonnement. Is dat dan veel goedkoper dan het Standaardabonnement? Nou nee, dat valt tegen. Het abonnement met advertenties is slechts twee euro goedkoper dan het Standaardabonnement. Daar betaal je 19,99 euro per maand voor of omgerekend 16,99 euro bij een jaarabonnement. Je krijgt dan tijdens de rust en voor en na voetbal- en dartswedstrijden advertenties te zien, zo weet Nu.nl. Bij de Formule 1 krijg je reclame te zien tijdens de race in splitscreen, waarbij je ook nog de race kunt volgen. Let wel, je blijft ook F1 TV Pro bij je Viaplay-abonnement krijgen, net als vorig seizoen. Dan kijk je zonder reclame.

Wat is nu het alternatief? Dat is natuurlijk F1 TV Pro. Let wel dat de prijzen voor 2025 nog niet bekendgemaakt zijn bij F1 TV Pro en dat we verwachten dat ook deze prijs wederom flink zal gaan stijgen, net als afgelopen jaar.

