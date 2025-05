Historie van Fezz Audio

Fezz Audio is onderdeel van Toroidy, een van de drie grootste transformatorfabrikanten van Europa en is gevestigd in de Podlasie-regio van het prachtige noordoosten van Polen. De transformatorfabrikant is in 1992 opgericht door vader Lech Lachowski en heeft tijdens het bestaan verschillende octrooien vastgelegd. Het lijkt voor beide broers dus een logische stap om in de voetsporen van vader Lech te treden en de transformator-business onverkort voort te zetten. En zo geschiedde het. Nadat Maciej in 2002 en broer Tomasz in 2005 beide de opleiding aan de plaatselijke academie hebben afgerond komen ze in het familiebedrijf werken.

Tomasz heeft, net als zijn broer Maciej, een grote passie voor muziek en bovenal voor een kwalitatief goede weergave van de muziek. Hierom is twee jaar aan tijd en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van een optimaal presterende uitgangstransformator voor het gebruik in buizenversterkers, want deze hadden ze nog niet in het leveringsprogramma. Zo’n uitgangstrafo is namelijk de meest belangrijke schakel tussen buis en luidspreker. De wereld lag dus aan de voeten. De ideale uitgangstransformator beschikt over superieure elektrische parameters zoals een vlakke frequentie response over de gehele audiobandbreedte, een ultra lage THD en een hoge Q-factor. Nadat de uitgangstransformator van Toroidy de gewenste eigenschappen heeft, wordt er getracht deze hoogwaardig presterende transformatoren bij fabrikanten van buizenversterkers te promoten. Alleen niemand bleek geïnteresseerd in deze vreemde ronde ringkern transformators. De oude vertrouwde c-kern transformator was immers de vormfactor waar men aan gewend was. De door Tomasz ontwikkelde ringkerntransformator paste visueel niet in dit plaatje.

Omdat beide broers overtuigd zijn van de sublieme kwaliteiten van de uitgangstransformator, ontwerpt Maciej een buizenversterker om tijdens de audioshow van 2015 in Warschau de kwaliteiten van de uitgangstransformator aan het publiek te demonstreren. Deze show loopt wederom uit op een mislukking. Niemand bleek namelijk geïnteresseerd in de transformators, maar hadden daarentegen wel oren naar de versterker die Maciej voor dit doel in elkaar had geknutseld. Wie had kunnen denken dat dit aan de basis stond van het nu zo succesvolle bedrijf waar ze destijds nog geen naam voor hadden. En over de naam gesproken, ook hier zit een grappig verhaal aan. Familie Lachowski is groot liefhebber van honden. De dochter van Maciej kan op jonge leeftijd het Poolse woord voor hond, dat wordt uitgesproken als “Pièz”, niet goed uitspreken en klinkt meer als “fèz”. Hierop grapt zijn vrouw dat ze dit moeten opschrijven omdat dit later misschien nog eens van pas komt. En dan kan het zomaar zijn dat je in de toekomst een buizenversterker ontwerpt die dankzij jouw jonge dochter de naam “Fezz” draagt.