Review: Bowers & Wilkins 702 S3 – Vlaggenschip voor de kritische massa

In de wandelgangen werd gefluisterd dat Bowers & Wilkins het design van de 700 Series helemaal ging veranderen. Dat is niet het geval, wél kun je stellen dat deze populaire lijn echt onder handen is genomen. Er zijn veel designelementen overgewaaid uit de 800 Series, voornamelijk omdat dit akoestische voordelen oplevert. Daardoor is de nieuwe 702 S3 meer dan subtiel anders dan zijn voorganger. Minder klassiek, dat kun je stellen. Zo is de baffle of voorkant van de luidspreker nu bol, waardoor de drivers uit de kast lijken te springen. Knap om te zien, iets meer edgy – figuurlijk dan. Het zorgt ook voor minder refractie, kleine reflecties direct aan de kast die het geluidsbeeld kunnen vertroebelen. Je ziet daarom wel meer luidsprekerontwerpers voor een bollere voorkant kiezen. Opvallend vinden we ook de luidsprekerroosters bij de 702 S3. In plaats van klassieke rechthoeken, hebben ze een chamfer en een boog bovenaan. Dat lijnenspel interacteert op interessante wijze met de kastvorm. Knap gezien van de ontwerpers.

De 702 S3 is beschikbaar in een drietal kleuren, die we allemaal hebben kunnen bewonderen op een Bowers & Wilkins-event. De blikvanger is de nieuwe Mocha-kleur, onze testspeakers waren ook in deze afwerking gehuld. De eerste keer dat we deze houtafwerking met zichtbaar nerfpatroon op een event zagen vonden we het persoonlijk iets te donker. De toestellen die we ontvingen leken dan weer iets lichter van kleur, en we merken dat we het toch mooier begonnen te vinden. ‘It grows on you’, zeggen ze dan in het thuisland van Bowers & Wilkins. Mocht je een 702 S3 overwegen (of een andere 700 Series 3-speaker), dan zou ik je beslissing qua kleurstelling niet enkel van een foto laten afhangen. Mocha moet je eens in het echt gezien hebben. De alternatieven zijn trouwens een elegant satijnwit of een hoogglanszwart.