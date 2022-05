Sony WH-1000XM5: nieuwe draadloze koptelefoon met noise cancelling

Nieuwe 30 mm driver en 360 Reality Audio

De Sony WH-1000XM5 beschikt over een speciaal ontworpen 30 mm driver met een lichte, stijve koepel en is onder andere gemaakt van koolstofvezelcomposiet. Dit moet de hoogfrequente gevoeligheid verbeteren voor een natuurlijk geluid. LDAC moet zorgen voor High-Resolution Audio. Alle muziek zal worden geoptimaliseerd met behouden van de hoge tonen dankzij DSEE Extreme. Hiermee worden digitale muziekbestanden in real time opgeschaald. Ook 360 Reality Audio is aanwezig, waarbij een driedimensionale muziekbelevenis wordt gegarandeerd.

Qua design doet Sony het dit keer anders. Waar de Sony WH-1000XM3 en de WH-1000XM4 zeer sterk op elkaar leken, daar is het dit keer een nieuwe stijl met een afwerking van leer, zachte pasvorm en vooral een minimalistisch design. Uiteraard kan je dit model ook gebruiken voor telefoongesprekken, waarbij de vier bundelvormende microfoons en een op AI-gebaseerde noise cancelling de stem nauwkeurig kan isoleren en windruis zal onderdrukken.

De draadloze koptelefoon van Sony beschikt over NFC en Bluetooth 5.2 en heeft een batterijduur van 30 uur met noise cancelling ingeschakeld. Via Quick Charge kan je na tien minuten laden genieten van vijf uur muziek. Via Google Fast Pair is de koptelefoon bovendien snel verbonden met je smartphone. Ook Google Assistant en Amazon Alexa worden ondersteund.