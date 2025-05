AVM lanceert FRITZ!Box 4690 met Wi-Fi 7 en 10 Gigabit LAN

De FRITZ!Box 4690 is het topmodel van de 4000-serie van het merk en ondersteunt Wi-Fi 6 en 7, internetsnelheden tot 10 Gbit/s en dual-band Wi-Fi snelheden tot 6,8 Gbit/s. Dit model is uitgerust met een WAN-poort van 10 gigabit, een LAN-poort van 10 Gbit/s en drie LAN-poorten van 2,5 Gbit/s. Dit moet zorgen voor maximale snelheden via bekabelde verbindingen. Het apparaat wordt aangevuld met een DECT-basisstation voor telefonie en smart home-toepassingen én een USB-poort. Alle gebruiksfuncties die bekend zijn van de FRITZ!Box-familie, zoals Mesh Wi-Fi, VPN, Wi-Fi-gasttoegang en firewall, zijn ook aanwezig.

Zodra de FRITZ!Box 4690 is aangesloten op een glasvezel-, DSL- of kabelmodem of op een router, verstuurt hij de glasvezelsnelheid met Wi-Fi 7 en hoge gigabitsnelheden naar elk apparaat in huis. Hiervoor hoef je de FRITZ!Box alleen maar met een LAN-kabel aan te sluiten; de configuratie via de FRITZ!Box gebruikersinterface of de MyFRITZ!App is volgens de fabrikant in een handomdraai geregeld. Dankzij het DECT-basisstation kan je verschillende smart home-apparaten eenvoudig aansluiten en bedienen via FRITZ!OS of de FRITZ!App Smart Home.

Met elk een 10-gigabit poort voor WAN en LAN, en drie 2,5-gigabit LAN-poorten, is de router perfect geschikt om te gamen zonder latentie of hoge ping-tijden, en ook voor virtual-reality toepassingen. De USB-3.0 aansluiting maakt het eenvoudig om de netwerkopslag uit te breiden en zelfs om een printer of scanner direct in het thuisnetwerk te integreren.

Prijs en beschikbaarheid

De FRITZ!Box 4690 is nu te koop met een adviesprijs van 319 euro.

