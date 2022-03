Review: Polk MagniFi Mini AX – compacte soundbar met subwoofer

Design en bouwkwaliteit

Wat ten eerste opvalt wanneer je de grote doos openmaakt is het verschil tussen de subwoofer en de soundbar. Waar de subwoofer een grootte heeft van een flinke pc-systeemkast, daar ziet de soundbar eruit als een vrij compacte bluetoothspeaker. Alle benodigde kabels worden meegeleverd, evenals een flinke papieren handleiding en een hoogwaardige afstandsbediening.

Het woord goedkoop kan je zeker niet in de mond nemen bij het design van de soundbar. We hebben te maken met hoogwaardige materialen met een luxe stof aan de voor-, achter-, en zijkant. Bovenop vinden we een rubberen laag met fysieke knoppen en het logo van Polk. Aan de voorkant, iets links van het midden een oled-scherm met informatie. Aan de achterkant zijn de aansluitingen te vinden. Van links naar rechts HDMI (eARC/ARC), Optical, Aux, Connect button, usb en de power connector. Ook vind je hier statuslampjes of de subwoofer of eventuele achterspeakers zijn toegevoegd. De soundbar zelf is gebouwd als een tank en ziet er premium uit, ondanks het kleine formaat. En dan is het vreemd dat de subwoofer zo’n andere stijl heeft.

De subwoofer lijkt er qua vorm eigenlijk niet zo goed bij te passen. Het zwarte glimmende plastic van de subwoofer wil je wellicht niet vol in het zicht hebben staan. Het oogt wat goedkoper dan de soundbar en qua vorm lijkt het op een systeemkast van je pc. Bovenop vinden we het logo van Polk en aan de achterkant een statuslampje en de stroomaansluiting. De verbinding met de soundbar is draadloos.