Review: Polk MagniFi Max AX SR – de beste soundbar van Polk

Het geluid

Wat direct opvalt aan het geluid is dat de subwoofer naar onze smaak standaard veel te aanwezig is. Dat is ongetwijfeld goed nieuws voor de bassheads, maar van ons mag het wel een tandje minder. Sowieso staat de enorme subwoofer al eigenlijk niet in verhouding met de grootte van de soundbar. De enorme dreunen zijn standaard echt allesoverheersend. Diepe bassen die de ramen doen trillen. Het is goed om te zien wat een geluid uit de enorme subwoofer kan komen, maar ik heb toch liever geluid dat wat meer in balans is. En gelukkig is dat bij dit model helemaal niet erg, want je kunt het met de afstandsbediening gewoon aanpassen. We schroeven de bas terug tot -5. Toen hadden we een goed compromis en gebalanceerd geluid en pas dan valt op hoe goed deze soundbar van Polk eigenlijk is.

Tijdens de testperiode verscheen de nieuwe oorlogsfilm ‘Im Westen nichts neues’, de nieuwe Duitse versie van ‘All Quiet on the Western Front’ op Netflix (Dolby Atmos). De oorlogsfilm was bij uitstek geschikt om de surroundcapaciteiten van de Polk MagniFi Max AX SR te testen. En het is bij een oorlogsfilm sowieso eens leuk om de subwoofer eens voluit te testen. Explosies denderen door de woonkamer, terwijl het stof aan de achterkant via de rear speakers weer neerdaalt en de kogels ons om de oren vliegen. Indrukwekkend wat deze soundbar qua geluid weet voort te brengen! De soundbar wisselt moeiteloos tussen actiescenes en intiemere momenten. Op HBO Max keken we naar House of the Dragon, de prequel van Game of Thrones over de Targaryens. Subtiele dialogen worden afgewisseld met zwaardgevechten en rondvliegende draken. Van een krakende deur in de Red Keep die je linksachter vanuit de linker Polk SR2 hoort tot de rondstampende draken die door de subwoofer en soundbar nog eens extra indrukwekkend neergezet wordt. Geluid klinkt vol op de momenten die dat vereisen, maar de Polk MagniFi Max AX SR weet ook relatieve stilte ontzettend goed neer te zetten met bijvoorbeeld druppend water of bosgeluiden. Even moeiteloos schakel je weer over naar je favoriete talkshow. Een compromis hoef je nauwelijks te maken, want stemmen komen luid en duidelijk van voren. Het geluid klinkt over het algemeen zeer gebalanceerd, mits je de subwoofer onder controle hebt gekregen. Dat lukt echter prima.

Ondanks dat het geluid erg goed is, zijn er soundbars die een ruimtelijker geluid weten te produceren. Het komt voornamelijk echt van voren, ook bij Dolby Atmos-content. Zonder surroundspeakers valt de ruimtelijkheid van het geluid misschien zelfs een beetje tegen. Het blijft toch wat meer gecentreerd bij de televisie hangen. Gelukkig hebben we de SR-versie en samen met de Polk SR2-speakers krijg je alsnog een indrukwekkende surround-ervaring. Het zijn, ondanks het kleine formaat, goede surroundspeakers die echt van meerwaarde zijn. Voor die 100 euro extra (de Polk SR2 zijn anders zelfs 199 euro) zou ik ze absoluut aanraden.

Luister je liever naar muziek? Ook dat kan met de Polk MagniFi Max AX SR. Via Spotify Connect luisteren we naar ‘The Car’, het nieuwe album van Arctic Monkeys. De gitaren zijn verdwenen en de romantiek heeft de intrede gedaan bij de band rond Alex Turner. Alsof je zo naar de soundtrack van de nieuwe James Bond-film aan het luisteren bent. Het bombastische geluid valt bij muziek wellicht nog meer op. De nadruk ligt op het laag en het midden voor een vol geluid. En dat is wat je niet in alle gevallen wilt horen, want het hoog delft dan een beetje het onderspit. In ieder geval is dat niet wat je wil horen bij het subtielere werk van de Arctic Monkeys. Schakelen we over naar Gorillaz, dan komt de muziek beter tot z’n recht. Stevige beats, daar presteert dit model het beste bij. De Polk MagniFi Max AX SR presteert fantastisch bij films en series, waar je juist dat volle en bombastische geluid wilt horen. Voor muziek is de soundbar dus wat minder geschikt, alhoewel dat afhankelijk van het genre muziek is.