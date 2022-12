Comfort, koppeling en kwaliteit

In de onderstaande vier reviews beoordelen we de headsets allemaal op dezelfde onderdelen: comfort, koppeling en kwaliteit. Door op comfort te beoordelen, kijken we of de gaming headsets lekker zitten en of dat ook gedurende een lange gamingsessie zo blijft. Niet alleen nemen we daarin de kwaliteit van de oorkussens mee, ook kijken we naar de band en of die aan je haren trekt. Daarnaast scharen we hieronder ook stiekem nog de kwaliteit van de materialen: voelt een headset goedkoop of juist duurzaam aan? Dat zijn de belangrijkste zaken.

Daarnaast kijken we naar de koppelingsmogelijkheden. Sommige headsets zijn multi-inzetbaar door bijvoorbeeld bluetooth aan te bieden. Maar het kan ook zijn dat ze, als back-up-optie bijvoorbeeld, bekabeld op een controller of Nintendo Switch aangesloten kunnen worden. In veel gevallen krijgen we tegenwoordig echter te maken met een verplichte dongle. Prima voor de verbinding, want die is vaak onverstoorbaar. Maar die dingen kunnen kapot of kwijtraken en dan heb je daarna vrij weinig aan de gekochte gaming headset. Eeuwig zonde.

Tot slot kijken we naar de kwaliteit van de audio. Voor sommige gaming headsets betaal je een godsvermogen, dus dan mag je ook echt wel hoge eisen stellen. Maar aan de andere kant van dat spectrum staan de wat meer betaalbare modellen. Dit zijn veelal opties die bekabeld aangesloten worden en geen draadloze varianten aanbieden. Het belangrijkste is dan dat ze goed klinken in het kader van de prijs-kwaliteitverhouding. Wanneer je minder betaalt, dan hoef je nou eenmaal niet het onderste uit de kan te verwachten — maar dat lijkt ons logisch.