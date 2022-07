Review: Philips Hue Adore badkamerlamp: de mooiste van het land?

Uiteraard kun je hem ook op een andere plek in huis hangen, maar sowieso heeft de installatie dus wel wat voeten in aarde. Het is ergens jammer dat Philips niet voor een oplaadbaar exemplaar heeft gekozen, want dan was alleen een schroef of haakje in de muur al genoeg geweest. Nu is de kans groot dat je er toch het een en ander voor moet veranderen en kun je de spiegel niet binnen twee minuten hebben hangen.

Het is geen ramp, maar het is niet wat je van de installatie van een Philips Hue-product zou verwachten. Geen stroomkabel, maar een kroonsteen. Om hem te installeren moet je dus eerst de kap openschroeven met een kruiskopschroevendraaier en dan nog eens de koperen draden in de kroonsteen steken en deze aandraaien met een 2,5mm platkopschroevendraaier. Ook mist de hardware om de lamp aan de muur op te hangen, waardoor de installatie een grotere uitdaging is dan je waarschijnlijk verwacht.