FWD Smart Living Project – 2021 round-up

Plannen en keuzes

De volgende stap in ons project was het verzamelen van de verschillende opties binnen elke productgroep. Zo zijn we gaan zoeken naar de mogelijkheden op het gebied van verwarming, koeling, verlichting, alarmsystemen, camera’s, netwerken en nog veel meer. In onderstaande artikelen lees je per productgroep terug wat de opties waren, welke keuzes we gemaakt hebben, waarom we die keuzes gemaakt hebben en hoe we de betreffende productgroep wilden gaan vormgeven.

Het belangrijkste aandachtspunt bij het op papier inrichten van je smarthome vanzelfsprekend het afstemmen van de producten op elkaar. Bekijk van te voren of de producten op je lijstje compatibel zijn met het domoticasysteem waar je voor kiest. Maar, kijk daarnaast ook naar omwegen om het product met het domoticasysteem te koppelen, mocht de directe integratie niet (meer) werken. Zo is het leuk om een warmtepomp direct te koppelen (in ons geval met een Homey-app) maar met Fibaro Smart Modules kunnen we de status ook uitlezen zonder die directe integratie. Een ander voorbeeld is het irrigatiesysteem, dat we via de Gardena Smart Irrigation Control aan Homey kunnen koppelen, maar in de toekomst zouden we de kleppen ook zelf met actoren kunnen aansturen, buiten Gardena om. Een back-up is altijd verstandig. Sterker nog; bij vrijwel alle belangrijke apparaten/producten hebben we ook gekeken naar stand-alone bedienen. Stel dat het domoticasysteem niet werkt of de integratie niet (meer) mogelijk is, dan moet je altijd een gebruiksvriendelijke manier hebben om het betreffende apparaat te bedienen. Zo is dat voor de gordijnen een afstandsbediening, voor de Duettes een eigen app, voor de verlichting schakelaars en voor het alarmsysteem een eigen app. Op deze manier zul je nooit het probleem tegenkomen dat een product niet meer te bedienen is én kun je ook in de toekomst nog alle kanten op.