Maak kans op een herQs Blaze of Yaber T2 Plus Keith Haring limited edition

Neen, de Yaber T2 Plus Keith Haring limited edition is geen grote, lompe projector voor op kantoor. Deze hippe LCD-projector met handig handvat ziet er mooi uit én produceert prachtige Full HD-beelden op een doek of muur. Geen stopcontact? Geen probleem, de batterij gaat 2,5 uur mee. Net genoeg voor een volledige Hollywood-film! Geluid? Dankzij een ingebouwde oplossing van JBL krijg je films en games machtig aangeleverd. Je kunt de T2 Plus trouwens ook gebruiken als Bluetooth-speaker, en dat voor 18 uur lang. De Smart TV dongle maakt het afspelen van video makkelijk. Gebruik gewoon je vertrouwde streamingdienstapp of stream over Chromecast.

De Blaze van herQs mag je gerust een slim idee noemen. Wat is meestal het probleem bij vuurkorven? De rook natuurlijk. Iedereen wil wel gezellig keuvelen rond een knetterend vuurtje, maar de bijhorende rookontwikkeling is een serieus minpunt. Kleding dat achteraf ruikt of het naar adem happen.. dat vindt niemand leuk. De Blaze maakt er allemaal komaf mee, door een design dat vertrouwt op het principe van secundaire verbranding. Hierdoor krijg je een romantische sfeer, zowel met mooie vlammen als de stralingswarmte die het ’s avonds laat nog gezellig maakt. Maar dan zonder lastige rook. Klinkt goed? Lees dan zeker de review in dit nummer, en doe vooral mee met de wedstrijd!

Prijsvraag