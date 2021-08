Smart Living Project: installatie gordijnen, dakramen en Duettes

Luxaflex Duettes

Voor de gehele benedenverdieping en de badkamer boven hebben we nog een extra vorm van raamdecoratie geplaatst. Hier hebben we gekozen voor Luxaflex Duettes, waarmee zowel sfeer gecreëerd kan worden als de zon (en deels de warmte) tegengehouden kan worden. Luxaflex werkt met een eigen systeem, genaamd Powerview. Dit systeem komt met een hub die draadloos communiceert met compatibele Duettes door het hele huis.

De montage en installatie van de Duettes wordt in de meeste gevallen gedaan door een dealer van Luxaflex en dat is met een reden. Zoals in ons artikel over de plannen voor raamdecoratie al besproken zijn er nogal wat factoren waar je rekening mee moet houden als je voor gemotoriseerde Duettes kiest. Formaat, gewicht, stof, stroompunten, trafo’s, etc. Een dealer met kennis van het product kan je hierin adviseren zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Wij hebben gekozen voor Luxaflex Duettes met Top Down – Bottom Up-functie. Dat wil zeggen dat zowel de bovenlat als de onderlat te bewegen is. Zo kun je de Duettes in het midden van het raam hangen, mocht je dat willen.

De fysieke montage en installatie van de Duettes verliep zonder veel problemen, al was er wel wat miscommunicatie over de stroompunten. Vooraf werd besproken waar deze zouden komen, voorzien in de koven waar de motoren in gemonteerd worden. Achteraf bleek dat hier helemaal geen keuzemogelijkheid in was aangezien alle Duettes van Luxaflex hun stroomaansluiting rechts hebben zitten. Voor grote ramen met meerdere Duettes betekent dit dus een kabelgootje om de stroomtoevoer door te koppelen. Gelukkig hebben we koven voorzien waardoor deze netjes en onzichtbaar weggewerkt kunnen worden.

De installatie van Powerview was een ander verhaal. Daar had de dealer nog maar weinig ervaring mee. Blijkbaar wordt Powerview in (dit deel van) Nederland niet veel verkocht. De installatie van Powerview is niet moeilijk, mits je weet wat je nodig hebt. Zo is het verstandig altijd één of meerdere afstandsbedieningen bij je systeem aan te schaffen. Dit omdat deze ronde remotes direct met de Duettes communiceren en dus ook zonder hub je raamdecoratie kunnen aansturen. Daarbij kun je de Duettes hiermee zeer nauwkeurig afstellen, waar het met de app lastig gaat. Een tweede belangrijk punt is het bereik van de Powerview hub. Ik was nogal verbaasd dat Duettes op een afstand van 9-10 meter van de hub (met vrij zicht) aangaven nauwelijks of geen bereik te hebben. Al snel bleek dat het bereik van de hub vrij klein is, zeker wanneer zich ook nog muren, deuren of andere obstakels tussen de betreffende Duettes en de hub bevinden. Een verbinding met de badkamer op de eerste verdieping was sowieso onmogelijk. Helaas bleek dus al snel dat er repeaters noodzakelijk zouden zijn. Vooralsnog hebben we de hub in het midden van de woonkamer geplaatst, in de hoop dat hiermee alle Duettes (6-7 meter naar links en rechts) goed bereik hebben. Op de eerste verdieping is een extra hub geplaatst die als repeater dient, maar ook hiervoor geldt dat direct naast of in dezelfde ruimte als de Duettes een echte noodzaak is. Deze informatie over bereik, repeaters en remotes hadden wij ook niet van te voren, maar gelukkig was Luxaflex bereid snel een monteur langs te sturen die mij (en de dealer) alles haarfijn uitgelegd heeft. De monteur had ook nog eens remotes en repeaters bij waardoor we het systeem meteen konden koppelen en aansluiten.

Met een (voor nu) goed bereik en een duidelijke uitleg over de installatie is het niet zo moeilijk de Duettes met de Powerview hub te koppelen, zeker wanneer ze al met een fysieke remote gekoppeld zijn. Dan is het een kwestie van de remote aan de hub toevoegen, waarna via de remote alle Duettes meteen gevonden worden en aan de app worden toegevoegd. In de app geef je ze vervolgens een naam, voeg je ze toe aan een ruimte en kun je ze kalibreren. Zodra de Duettes doen wat je wilt en netjes omhoog en omlaag gaan kun je met scenes aan te slag. Zo kun je bijvoorbeeld drie Duettes in één groot raam binnen een scene op dezelfde hoogte hangen. Roep je de betreffende scene op dan worden de Duettes perfect op de vooraf ingestelde positie gehangen. Je kunt ook alle Duettes binnen één scene op een specifieke positie hangen.

De koppeling met de Homey hub werkt middels de Powerview-app voor Homey. Hiermee voeg je de Powerview hub toe aan Homey en kun je in flows (scenario’s) een specifieke scene activeren. Let wel dat het individueel bedienen van Duettes met Homey niet mogelijk is. Je kunt alleen binnen Powerview aangemaakte scenes activeren. Maar hier is prima mee te werken wanneer je scenes voor bijvoorbeeld volledig open, volledig dicht en een specifieke tussenpositie per raam aanmaakt. Later voegen we de scenes toe aan scenario’s voor specifieke situaties of momenten op de dag.