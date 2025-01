Aanpassingen aan de hardware

De belangrijkste veranderingen op het gebied van hardware hebben te maken met de processor, camera en het ontwerp. Alle drie de Samsung Galaxy S25-toestellen beschikken over een licht aangepaste versie van de Qualcomm Snapdragon 8 Elite-processor. In vergelijking met de Snapdragon 8 Gen 3, de voorganger, is die op allerlei fronten dertig tot veertig procent sneller. Dat is een flinke verbetering. Daarnaast is de dampkamer groter, voor een betere koeling, en mag de Samsung Galaxy S25 Ultra rekenen op ProScaler. Dit is technologie waarmee beelden opgeschaald kunnen worden naar een QHD+-resolutie.

Een ander groot verschil heeft betrekking op het camerasysteem. Die komt voor het grootste deel overeen met de variant van vorig jaar, maar die keer is er een ultragroothoeklens van vijftig megapixel en is 10-bit hdr-opname nu standaard. Dat moet kleurrijkere beelden opleveren. Verder is het systeem in staat beweging en tijd te analyseren, waarmee ruis verminderd moet worden. Dit zijn aspecten die mogelijk zijn dankzij de nieuwe Snapdragon-chipset.

Verder is het zo dat de Ultra nu afgeronde randen heeft, waardoor die beter in de hand moet liggen. Zaken als een titanium omhulsel, Gorilla Armor 2 (de beschermlaag) en de antireflecterende laag op het amoled-display keren allemaal terug. Ook is het scherm nu 0,1 inch groter, terwijl het toestel zowel licht, dunner als compacter geworden is. Dergelijke verschillen mogen geen naam hebben, maar ze zijn er wel degelijk.

De Samsung Galaxy S25 en S25+ kunnen op nog minder aanpassingen rekenen als het om hardware gaat. Ook deze smartphones zijn lichter, compacter en dunner, en daar houden de aanpassingen wel bij op. Wat is er dan wel nieuw dit jaar?