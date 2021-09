Smart Living Project – Flows voor verwarmen, koelen en verlichting

Vloerverwarming: koelen en verwarmen

Voordat we begonnen met het automatiseren was de opzet voor de vloerverwarming (en koeling) het onderdeel waar we enerzijds het minst naar uitkeken en anderzijds het meest naar uitkeken. Het is immers een onderdeel dat gewoon perfect geregeld moet worden. Wanneer de vloerverwarming slecht geregeld is gaat je comfort hard achteruit, en daar heeft iedereen in huis last van. Omdat we niet eerder een dergelijke opzet gemaakt hadden was dit dus een grote uitdaging, en dat maakt het natuurlijk ook weer erg leuk.

Alles is overigens begonnen met de installatie van de hardware, waar je in ons eerdere artikel alles over leest. Om te zien of de warmtepomp koelt of verwarmt maken we gebruik van een Fibaro Smart Module. Deze leest het potentiaal vrije contact van de warmtepomp uit en vertelt het domoticasysteem of het contact open (koelen) of dicht (verwarmen) staat. Op basis hiervan kunnen we de flows voor koelen of verwarmen inschakelen. De circulatiepomp schakelen we met een Fibaro Smart Module in wanneer er vraag naar koelen of verwarmen is vanuit de verschillende ruimten in huis. Tot slot worden de kleppen van de vloerverwarming geopend of gesloten met Fibaro Smart Modules (begane grond) en een Heatit Z-Water schakelmodule (eerste verdieping). De thermostaten die we gebruiken zijn van Heatit (Z-Temp2).

Het heeft een paar dagen gekost om uit te denken hoe we het zouden gaan vormgeven en om het in flows te gieten. Hoewel er veel afhankelijkheden inzitten en het lastig is flows uit te leggen zonder je de praktijk te tonen geven onderstaande flows wel een idee van onze opzet. De flows zijn getest met koeling, maar deze flows zijn in principe gespiegeld voor de verwarming in de winter.

Allereerst bepalen we of de warmtepomp koelt of verwarmt, en zetten hiermee de variabele op ja of nee.

Daarnaast hebben we standaard temperaturen voor elke ruimte ingesteld. In elke ruimte kan de thermostaat handmatig aangepast worden, maar elke nacht om 01.00 worden alle waarden naar de standaard waarden gereset. Deze waarden zijn in een numerieke variabele gezet. Bijvoorbeeld 20 graden voor de woonkamer en 17 graden voor de slaapkamer. Voor wanneer we langere tijd afwezig zijn (bijvoorbeeld op vakantie) worden iets lagere temperaturen gebruikt.

Voor elke ruimte die we apart willen aansturen gebruiken we ook een ‘temperatuur offset’. Bij koelen is dit 1 graden hoger dan de ingestelde doeltemperatuur, bij verwarmen is dit 1 graden lager dan de ingestelde doeltemperatuur. De offset temperaturen schrijven we ook weer naar een variabele. De reden dat we de offset temperaturen gebruiken is dat we de warmtepomp niet teveel willen laten pendelen (aan en uit laten gaan). Is de doeltemperatuur in de ruimte bereikt, dan ‘duurt’ het bij zowel koelen als verwarmen nog 1 graad voordat er weer actie ondernomen wordt. In alles-in-één systemen wordt dit ook wel de hysteresis genoemd.

Vervolgens vergelijken we de temperatuur in de ruimte met de temperatuur die als doel ingesteld is (handmatig of de standaard waarden). Op basis van deze informatie en of de warmtepomp koelt of verwarmt worden de kleppen van de vloerverwarming voor de betreffende ruimte geopend. De circulatiepomp laten we vertraagd starten omdat het openen van de kleppen altijd even duurt.

Het omgekeerde doen we wanneer de doeltemperatuur bereikt is. Hiervoor gebruiken we geen offset aangezien we het in ieder geval niet warmer dan de doeltemperatuur bij verwarmen en koeler dan de doeltemperatuur bij koelen willen hebben.

Zoals je hierboven zag hebben we de circulatiepomp niet direct vanuit flows in- of uitgeschakeld. Dit omdat er verschillende flows (apparaten) zijn die de pomp kunnen aansturen. Dat zou elkaar in de weg kunnen zitten. We starten dus de flow voor het aanzetten of uitzetten van de pomp, waarin gekeken wordt of de pomp al aanstaat (dan hoeft hij niet opnieuw aangezet te worden) en of er nog kleppen openstaan (dan mag hij niet uitgezet worden).

Het gebeurt nogal eens dat de warmtepomp zich moet focussen op warm water en dus het koelen tijdelijk onderbreekt. Dit tijdelijk onderbreken wordt door het systeem gezien als verwarmen. Het potentiaal vrije contact gaat immers uit en de variabele ‘warmtepomp koeling’ gaat naar ‘nee’. Om te voorkomen dat het systeem zich omdraait en alles meteen dichtgaat bouwen we een check in. Elke keer als de warmtepomp van koelen naar verwarmen (of dus warm water) wisselt bouwen we een vertraging van 180 minuten in, waarna gecontroleerd wordt of de warmtepomp alweer terug gegaan is naar koelen. Dit hebben we overigens een paar keer moeten controleren om te zien hoe lang de warmtepomp maximaal bezig is met warm water.

Als de warmtepomp na 180 minuten nog steeds op ‘verwarmen’ staat dan mogen we er vanuit gaan dat de koeling daadwerkelijk uitgeschakeld is en de vloerverwarming voor verwarmen gebruikt kan worden. In de meeste gevallen gebruik je verwarmen echter niet vlak na koelen (de temperatuur is binnen niet ineens veel lager dan de gemiddelde temperatuur buiten) dus zullen de kleppen dichtgaan. Is de koeling weer geactiveerd, dan verandert er niets.

Tot slot hebben we de badkamers nog aparte flows meegegeven als er gekoeld wordt. Het wordt namelijk afgeraden de badkamers te koelen, in verband met condensvorming. We sluiten de badkamers dus af van de rest zodra de warmtepomp gaat koelen.

Bovenstaande flows hebben we voor elke ruimte die we individueel willen kunnen aansturen gemaakt. Tot op heden werkt het voor koelen perfect en we verwachten dat er voor verwarmen niet veel grote aanpassingen nodig zijn. Echter, hoe de vloer opwarmt en hoe we dat ervaren in verschillende ruimtes is afwachten. Mogelijk moeten we de doeltemperatuur of de hysteresis van bepaalde ruimten later bijstellen. Daarnaast willen we hier in de toekomst nog andere apparaten bij betrekken. Zo hoeft een ruimte die met de airconditioning gekoeld wordt niet ook nog gekoeld te worden met de vloerverwarming. Of wanneer het dakraam openstaat hoeft de vloerverwarming wellicht ook niet per se open te staan. Voor nu is het echter zaak de basis voor vloerverwarming en -koeling perfect te krijgen.