Koppeling met Homey

Zoals we in ons artikel over de installatie van het basissysteem al verklapt hebben verliep de koppeling van de meeste apparaten met de Homey smarthomehub soepel. Met name bij de koppeling van de producten die middels Z-Wave communiceren kwamen we geen grote problemen tegen. Hier en daar wordt aangeraden producten onbeveiligd te koppelen, bijvoorbeeld bij de Heatit-producten, zodat de communicatie stabieler en sneller is. Op het moment van schrijven hebben we 112 Z-Wave-apparaten in het netwerk hangen, waarvan het merendeel beveiligd gekoppeld is. Overigens is onbeveiligd hier minder spannend dan je wellicht denkt. Het ergste dat kan gebeuren is dat iemand moedwillig je lampen uitzet, en zelfs onbeveiligd is dat niet heel eenvoudig en moet je het wel erg graag willen.

Naast Z-Wave gebruiken we nog andere protocollen, simpelweg omdat zeker niet alle mogelijke apparaten met Z-Wave uitgerust worden. Gelukkig biedt Homey voor vrijwel elke vorm van communicatie een oplossing. Zo hebben we ook wat goedkope en compacte sensoren via ZigBee gekoppeld, al moet gezegd worden dat ons ZigBee-netwerk klein is en het dus alleen werkt in de buurt (binnen een meter of 7) van de Homey. ZigBee is in onze situatie leuk voor erbij, aangezien er heel wat goedkope en leuke ZigBee-producten op de markt gebracht worden. En een ZigBee-netwerk kan prima naast een Z-Wave-netwerk bestaan. Op het moment van schrijven hebben we een tiental ZigBee-apparaten in gebruik.

Daarnaast zijn ook apparaten via WiFi gekoppeld. Denk aan de Neato robotstofzuiger, de Duux klimaatproducten, de Luxaflex Duettes, de Logitech Harmony Elite, de Panasonic airconditioning, de Siemens Home Connect-apparaten en de Google Nest-speakers. In de meeste gevallen vindt de communicatie met deze apparaten plaats via de cloud, wat betekent dat het product niet bereikbaar is wanneer er geen internetverbinding is. Op die zeldzame momenten ben je aangewezen op lokale bediening met een afstandsbediening of handmatig. We hebben ook een Philips Hue Bridge in de techniekruimte geplaatst, met name omdat Hue een aantal mooie armaturen heeft die we graag aan het interieur wilden toevoegen. De Hue-lampen kunnen echter via de bridge snel aan Homey toegevoegd worden. Zo kun je ze middels scenes of individueel met het domoticasysteem bedienen. Mocht je direct willen communiceren met de Hue-lampen dan is er ook een Homey-app voor Hue waarmee je zonder Bridge werkt. Onze ervaring met deze app is echter een stuk minder, met name wat betreft het selecteren van kleuren en de stabiliteit.

Om apparaten toe te voegen aan de Homey is een speciale Homey-app nodig. in de Appstore van Homey vind je apps voor nagenoeg alle populaire apparaten en diensten. Je installeert de app en volgt de stappen om snel een lamp of ander apparaat van het betreffende merk toe te voegen. Mocht je echter een apparaat hebben waarvoor geen Homey-app ontwikkeld is dan zijn er ook nog omwegen. Zo kun je bijvoorbeeld IFTTT gebruiken om een apparaat of dienst te koppelen. We hebben IFTTT als back-up op de Homey geïnstalleerd maar vooralsnog hebben we de dienst niet nodig gehad. Een andere optie is het gebruik van http-requests waarmee je een commando naar een ip-adres stuurt, via Homey (of richting Homey vanuit een ander apparaat). Hiermee kun je een device toch bedienen, al is het vrij basic. Tot slot kun je nog aan het programmeren slaan, mocht je die kennis hebben. Je kunt met Homey Script zelf een script schrijven om bijvoorbeeld een API van een product te koppelen met Homey. Dat is echter voor de meesten niet weggelegd, maar zoals gezegd hebben wij tot op heden alles via Homey-apps kunnen koppelen.