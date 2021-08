Smart Living Project: installatie basissysteem met sensoren en actoren

Homey smarthomehub

Het zal je inmiddels wel bekend zijn dat we de Homey van het Nederlandse Athom gebruiken als smarthomehub. De redenen voor deze keuze hebben we een hele tijd geleden al eens onder elkaar gezet, en tot op heden staan we daar nog altijd achter. Want, de hub werkt nagenoeg perfect. Hij draait inmiddels een week of vier, met tot nu toe meer dan 100 Z-Wave-apparaten en tientallen apparaten die via WiFi, API of een ander protocol verbonden zijn.

De Homey heeft inmiddels een vaste plek gekregen in de techniekruimte, wat meteen ook een centraal punt van het huis is. De hub heeft vanuit deze ruimte perfect bereik richting de eerste vaste actoren die als repeater dienen. Zelfs in de patchkast, wat toch de mooiste plek is aangezien dit het brein van het huis is, is er geen enkel probleem met bereik of instabiele verbindingen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we zo’n 70 Z-wave-apparaten gebruiken die als repeater dienen. Dit zijn bijvoorbeeld de Fibaro Dimmer 2-modules achter de schakelaars of bij de lampen. Deze vergroten het bereik en verbeteren de stabiliteit van het Z-Wave-netwerk.

Bij de installatie van een groot deel van de Z-Wave-actoren die een vaste plek hebben gekregen kwamen we wel meteen een minpuntje van Homey tegen. Om een actor of sensor te koppelen moet deze namelijk vrij dicht bij Homey gehouden worden. Het verschilt per product: sommige actoren of sensoren kunnen gekoppeld worden op een afstand van 6 meter, terwijl andere actoren of sensoren binnen een straal van een meter gekoppeld dienen te worden. Dit had tot gevolg dat we de Homey menigmaal van het stroom hebben moeten halen en door het huis heen hebben moeten plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan de dakramen, de actoren achter de lichtschakelaars en RGBW-modules voor led-strips. Dat neemt wat tijd in beslag aangezien Homey elke keer opnieuw op moet starten. Een mogelijke oplossing hiervoor is een sterke powerbank.