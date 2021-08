Smart Living Project: installatie deurbel en deursloten

Nuki en Danalock deursloten

Zoals eerder al beschreven maken we (in eerste instantie) gebruik van twee slimme deursloten. De voordeur wordt voorzien van een Nuki Smart Lock 2.0 (inclusief Bridge), terwijl de achterdeur voorzien wordt van een Danalock met Z-Wave. Beide sloten hebben hun voor- en nadelen, maar de basis komt op hetzelfde neer. We kunnen ze beiden ook lokaal benaderen, waar de Nuki aangesproken wordt met http-requests en de Danalock middels Z-Wave. De Danalock is dankzij Z-Wave compleet geïntegreerd in het domoticasysteem, terwijl de Nuki met een eigen app komt.

Bij de installatie van beide sloten komt wel wat meer kijken. Aangezien we toch de cilinders van alle deuren wilden vervangen (er zaten nog werkcilinders in) hebben we direct rekening gehouden met deze slimme sloten. Hiervoor hebben we aangeklopt bij CertSecurity, een bedrijf dat zich specialiseert in onder meer slimme sloten en cilinders die daarmee compatibel zijn. Vanzelfsprekend voldoen de cilinders aan de strengste eisen met een SKG3-certificaat. Het aanpassen van de cilinders aan de slimme sloten betekent simpel gezegd dat de binnenzijde van de cilinders iets langer gemaakt zodat het slot er eenvoudig op gemonteerd kan worden. Voor de Danalock is er een speciale adapter geleverd waardoor we de sleutel in de cilinder kunnen laten zitten terwijl de Danalock in gebruik is. Wel moet de sleutel hiervoor afgezaagd worden. Ook hebben we rekening gehouden met een noodsituatie waarbij de sloten niet werken. Dankzij de paniekfunctie van de cilinders kan er aan de andere zijde van de cilinder altijd nog een sleutel gebruikt worden om de deur te openen.

Nuki

De installatie van de Nuki verliep zeer eenvoudig, mede dankzij de langere cilinder aan de binnenzijde. Hierdoor kan de montageplaat van het slimme deurslot op de cilinder geschroefd worden en ben je eigenlijk direct klaar. Als je de app gedownload hebt en een account aangemaakt hebt kun je het slot direct kalibreren en in gebruik nemen. De Nuki is vervolgens eenvoudig aan Homey toe te voegen. Hiervoor kun je de officiële Nuki-app voor Homey gebruiken of de Nuki Direct-app uit de Homey Community Store downloaden. Wij hebben voor de laatstgenoemde variant gekozen omdat deze lokaal (niet via een API) met het slot communiceert. Vervolgens kun je in de Homey app de status van het slot bekijken en het slot volledig bedienen. Scenario’s kunnen worden gebaseerd op een actie van het slot zelf of de status van de deur (open of dicht). Natuurlijk is het ook mogelijk het slot te sluiten in een scenario, bijvoorbeeld wanneer de afwezigheidsmodus of nachtmodus ingeschakeld wordt.

Zoals hierboven al aangegeven is het ook mogelijk de Nuki direct aan de Doorbird deurbel te koppelen. Dit kan middels scenario’s binnen Homey of een directe koppeling middels de API van Nuki of http-requests. De eerste twee opties werken perfect maar vereisen dus een tussenstap: de Homey met de Nuki-app voor Homey of de Nuki-cloud. Aangezien we zoveel mogelijk direct en lokaal willen communiceren kiezen we voor http-requests. Hiermee sturen we een commando direct naar een ip-adres, waardoor de kans op vertragingen of fouten geminimaliseerd wordt. Hoe we deze requests precies vormgegeven hebben delen we in een later artikel, maar het komt er op neer dat de Doorbird deze requests richting de Nuki (direct of via Homey) maakt. Zo kunnen we met één druk op de knop binnen de Doorbird-app het deurslot openen én met een RFID-tag die voor de Doorbird gehouden wordt de deur laten openen.

Mocht je overigens geen Doorbird hebben dan kun je er ook voor kiezen accessoires van Nuki in te zetten. Zo is er een Keypad beschikbaar die je op de buitenmuur plaatst. Voer je de toegangscode in dan wordt het slot ontgrendeld. Ook zijn er Keyfobs (sleutelhangers) die met het slot communiceren. Druk je op de knop van de Keyfob, dan wordt de deur geopend. Tot slot heeft Nuki een Power Pack in het assortiment. Deze oplaadbare accu heeft als voordeel dat je geen batterijen meer hoeft te kopen.

Danalock

Een slot dat veel overeenkomsten heeft met de Nuki is Danalock. Dit slot heeft echter een belangrijk voordeel: Het Danalock kan in een Z-Wave-variant (of Zigbee, of bluetooth, of HomeKit) gekocht worden. Dit betekent dat het slot lokaal, direct geïntegreerd kan worden met de Homey smarthomecontroller. Hier is geen WiFi-verbinding voor vereist. Aan de andere kant vereist het Danalock wel een specifiek soort cilinder, waar rekening mee gehouden moet worden als je voor dit slot kiest. Ook het Danalock komt met desgewenst een Bridge voor beheer en bediening op afstand, plus een keypad waarmee we het slot buitenshuis kunnen openen. Dat keypad is overigens geen must, want het slot is dus via de smarthomecontroller of de Danalock-app te openen.

De installatie van de Danalock is een fluitje van een cent, mits de voorbereiding juist is. Kies voor de juiste cilinder (en indien noodzakelijk adapter) en het is een kwestie van met een paar simpele stappen het slot op de cilinder monteren. Het slot zit muurvast met een slim mechanisme dat zich om de cilinder klemt. In vergelijking met de Nuki heb je een vriendelijker ogend slot op de deur zitten, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat je de sleutel moet afslijpen.

Het advies van Danalock is om eerst de Danalock-app te downloaden, hier een account aan te maken en het slot in te stellen. Nu hoeft dat niet per se wanneer je het slot wilt koppelen aan Homey maar het kan geen kwaad. Hiermee kun je het slot in ieder geval goed kalibreren en instellingen die binnen Homey niet beschikbaar zijn aanpassen. Let wel dat wanneer je dezelfde instellingen aanpast in Homey, de instellingen in de Danalock-app niet meer gelden. Dat kan dus wat verwarrend werken als je zaken probeert aan te passen. Maak dus van te voren de keuze welke app/hub je voornamelijk gaat inzetten. Het slot is overigens middels de Danalock-app voor Homey eenvoudig aan de smarthomehub toe te voegen. Eenmaal toegevoegd kun je flows starten op basis van de status van het slot of juist flows aanmaken waarmee het slot ontgrendeld of vergrendeld wordt. De Danalock staat nu een paar dagen in Homey en vooralsnog werkt alles soepel en stabiel.

Marantec

Er is nog een “slot” waar we gebruik van gaan maken, maar helaas is de installatie hiervan wat vertraagd. In de garage wordt de sectionaaldeur namelijk aangestuurd door een motor van Marantec. Deze motor is gekoppeld aan het Maveo-platform van het bedrijf, waarmee je toegang hebt tot verschillende mogelijkheden om de poort te openen en te sluiten. Het doel is om de poort straks zowel via het Maveo-platform als via Homey te kunnen aansturen, maar aangezien onze garage momenteel helaas nog niet klaar is laat deze installatie nog even op zich wachten.