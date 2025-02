Camera Advance is de nieuwe binnencamera van Netatmo

De Netatmo Camera Advance is een nieuwe camera voor binnen en een toevoeging aan het beveiligingsassortiment van het Franse merk. De filosofie van Netatmo staat ook bij deze camera hoog in het vaandel. Dit model is eenvoudig te installeren, heeft een elegant en discreet ontwerp en moet naadloos in het dagelijks leven van de gebruiker passen zonder dat je continue last hebt van constante notificaties. Verbeterde algoritmen moeten ongewenste meldingen aanzienlijk verminderen en gebruikers worden alleen gealarmeerd wanneer het echt nodig is.

De Netatmo Camera Advance heeft ook privacy hoog in het vaandel. Dankzij Netatmo Smart Privacy is dit model uitgerust met een mechanische privacy shutter. Via gezichtsherkenning en geolocatie kan de camera de shutter automatisch sluiten wanneer je thuiskomt, zodat je niet continue gefilmd wordt. Ga je de deur weer uit? Dan activeert de camera weer om het huis in de gaten te houden. De plaatsing is flexibel. Je kan de camera neerzetten, maar ook aan het plafond hangen of aan de wand bevestigen.

De Binnencamera Advance van Netatmo biedt 2K HDR-beeldkwaliteit met 30 beeldjes per seconde. De kijkhoek is 130 graden en dit model ondersteunt dual-band wifi. MIMO-technologie moet de kwaliteit van videostreaming verbeteren voor een optimale beeldkwaliteit onder alle omstandigheden. Tweewegcommunicatie is ook aanwezig. De camera is bedraad, dus opladen is niet nodig. Eenmaal geïnstalleerd ben je helemaal klaar, want Netatmo hanteert ook geen abonnementskosten. Kopen en klaar ben je dus. Het bedienen kan via de Home + Security-app van Netatmo en ook kan je de camera laten communiceren met andere producten van het merk, zoals de Smart Siren en de Outdoor Camera’s.

Prijs en beschikbaarheid

De Netatmo Camera Advance is vanaf 19 februari verkrijgbaar voor 249,99 euro. Kies uit een zwarte of witte variant.

Lees meer over Netatmo.